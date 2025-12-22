Nach zwei Schicksalsschlägen: Kater Mutlich hofft auf ein Zuhause für immer
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt der Kater Mutlich im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht der fünfjährige Kater erneut ein liebevolles Zuhause.
Mutlichs Weg war bislang alles andere als einfach.
Vor einigen Jahren wurde er von einem Mann gerettet, der sich liebevoll um ihn kümmerte. Schweren Herzens brachte dieser den Kater jedoch ins Tierheim, da er sich nicht mehr um ihn kümmern konnte.
Zwar durfte der Kater erneut ein neues Zuhause bei einer älteren Dame finden. Doch das Glück währte nur kurz.
Nach nur vier Monaten musste Mutlich erneut ins Tierheim
Denn am 8. Dezember kehrte Mutlich nach nur vier Monaten erneut ins Tierheim zurück.
Sein neues Frauchen war schwer erkrankt, und die zuvor zugesicherte Unterstützung durch Angehörige blieb leider aus.
Der erneute Verlust seines Zuhauses hat den sensiblen Kater tief getroffen. Kaum hatte er sich an ein Leben mit fester Bezugsperson, Sicherheit und Geborgenheit gewöhnt, sitzt er nun wieder im Tierheim.
Mutlich versteht nicht, warum sich sein Leben erneut so abrupt verändert hat.
Mutlich sucht ein liebevolles Zuhause - diesmal für immer
Mutlich ist ein sehr feinfühliger Kater, der Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Hat man jedoch einmal sein Herz gewonnen, zeigt er sich äußerst verschmust und anhänglich.
Fremden gegenüber ist er zunächst zurückhaltend, taut aber mit etwas Geduld und Leckereien langsam auf.
Die Mitarbeiter des Tierheims tun nun alles, um ihm wieder Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit zu schenken.
Da der Stubentiger bislang ausschließlich als Wohnungskatze gelebt hat, kennt er das Leben draußen nicht und sollte auch weiterhin in reiner Wohnungshaltung vermittelt werden.
Weitere Informationen über Mutlich gibt es auf der Website des Tierheims. Der sanfte Kater kann es kaum erwarten, endlich ein stabiles Zuhause zu finden - diesmal für immer.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de