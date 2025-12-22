Nach zwei Schicksalsschlägen: Kater Mutlich hofft auf ein Zuhause für immer

Noch lebt der Kater Mutlich im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Von Isabel Klemt

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt der Kater Mutlich im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Schon zum zweiten Mal musste Mutlich sein Zuhause verlassen und ins Tierheim ziehen. © tierhoffnung.de Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht der fünfjährige Kater erneut ein liebevolles Zuhause. Mutlichs Weg war bislang alles andere als einfach. Vor einigen Jahren wurde er von einem Mann gerettet, der sich liebevoll um ihn kümmerte. Schweren Herzens brachte dieser den Kater jedoch ins Tierheim, da er sich nicht mehr um ihn kümmern konnte. Katzen Mann knipst harmloses Katzenfoto, doch dann bemerkt er ein unheimliches Detail Zwar durfte der Kater erneut ein neues Zuhause bei einer älteren Dame finden. Doch das Glück währte nur kurz.

Nach nur vier Monaten musste Mutlich erneut ins Tierheim

Für Mutlich ist es schwer zu begreifen, warum er schon wieder sein Zuhause verloren hat und ins Tierheim zurückkehren musste. © tierhoffnung.de Denn am 8. Dezember kehrte Mutlich nach nur vier Monaten erneut ins Tierheim zurück. Sein neues Frauchen war schwer erkrankt, und die zuvor zugesicherte Unterstützung durch Angehörige blieb leider aus. Der erneute Verlust seines Zuhauses hat den sensiblen Kater tief getroffen. Kaum hatte er sich an ein Leben mit fester Bezugsperson, Sicherheit und Geborgenheit gewöhnt, sitzt er nun wieder im Tierheim. Katzen Einzelprinz sucht sein Für-immer-Zuhause: Mummel ist ein echter Herzensbrecher Mutlich versteht nicht, warum sich sein Leben erneut so abrupt verändert hat.

Mutlich sucht ein liebevolles Zuhause - diesmal für immer