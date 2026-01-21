Orange Katze trifft zum ersten Mal auf Baby: Die Realität bricht dann aber allen das Herz
TikTok - Diese erste Begegnung geht direkt ins Herz: Als Eltern ihr Baby nach der Geburt nach Hause brachten, wurde es dort von den beiden Katzen der Familien empfangen. Während eine der Samtpfoten lieber Abstand hielt, konnte die andere ihre Neugier nicht zurückhalten.
Ruby Jane hielt den besonderen Moment glücklicherweise auf Kamera fest: Im Clip sieht man das Neugeborene schlafend in einem Autositz liegen, der auf dem Boden vor den beiden Katzen positioniert wurde.
Kater "Beckham" nähert sich sofort an und streckt vorsichtig sein Pfötchen nach dem Babymädchen aus. Wer jetzt fürchtet, dass das Tier dem Kind etwas Böses will, täuscht sich. Beckham scheint stattdessen den Säugling liebevoll willkommen zu heißen und streichelt ihm über die Wange.
Kurz darauf berührt er seine winzige Menschenschwester erneut und tippt auf ihre Decke. Als sich das Baby daraufhin bewegt, hält der Kater inne und beobachtet es fasziniert.
Was auffällt: Die Samtpfote scheint zu keiner Sekunde Böses im Schilde zu führen, sondern führt ihre Bewegungen bedacht und sanft aus. Ganz so, als würde sie wissen, dass man mit einem Säugling so behutsam wie möglich umgehen sollte.
Mutter muss Zuschauern das Herz brechen
Mutter Ruby erklärt im Kommentarbereich, dass sich die niedliche Situation bereits vor drei Jahren zugetragen hatte. Mittlerweile ist aus dem Neugeborenen eines kesses Kleinkind geworden, das zu Hause für ordentlich Trubel sorgt.
Die nächste Information wird allerdings vielen das Herz brechen: "Ich wollte euch allen nur wissen lassen, dass mein orangefarbener Kater leider nicht mehr bei uns ist", schreibt Ruby. Als ihre Tochter immer wieder nachfragte, warum der Kater sie berührt hat, musste Ruby ihr wohl oder übel die tragische Wahrheit erzählen. "Ich musste ihr erklären, dass das unser geliebter Kater war, der dich noch kennenlernen durfte, bevor er von uns gegangen ist."
Für viele Zuschauer kam diese Nachricht völlig unerwartet: "Moment mal, ich bin hierhergekommen, um eine so tiefe Verbundenheit zu sehen! Jetzt bin ich so traurig und möchte meine Katze in den Arm nehmen und um dich weinen!", schreibt eine Userin bewegt.
Auch Ruby scheint noch nicht über den Tod ihres Katers hinweggekommen zu sein: "Ich wünschte, du wärst heute noch bei uns", schreibt sie auf TikTok. Trost findet sie sicher bei ihrer Familie, zu der noch zwei weitere Katzen und ein Hund zu gehören scheinen.
