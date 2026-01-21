Orange Katze trifft zum ersten Mal auf Baby: Die Realität bricht dann aber allen das Herz

Das Video einer Katze, die ein Neugeborenes willkommen heißt, ist auf TikTok ein viraler Hit.

Von Anne-Sophie Mielke

TikTok - Diese erste Begegnung geht direkt ins Herz: Als Eltern ihr Baby nach der Geburt nach Hause brachten, wurde es dort von den beiden Katzen der Familien empfangen. Während eine der Samtpfoten lieber Abstand hielt, konnte die andere ihre Neugier nicht zurückhalten.

Kater Beckham konnte gar nicht anders, als das Neugeborene liebevoll zu tätscheln. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/rubyking520 Ruby Jane hielt den besonderen Moment glücklicherweise auf Kamera fest: Im Clip sieht man das Neugeborene schlafend in einem Autositz liegen, der auf dem Boden vor den beiden Katzen positioniert wurde. Kater "Beckham" nähert sich sofort an und streckt vorsichtig sein Pfötchen nach dem Babymädchen aus. Wer jetzt fürchtet, dass das Tier dem Kind etwas Böses will, täuscht sich. Beckham scheint stattdessen den Säugling liebevoll willkommen zu heißen und streichelt ihm über die Wange. Kurz darauf berührt er seine winzige Menschenschwester erneut und tippt auf ihre Decke. Als sich das Baby daraufhin bewegt, hält der Kater inne und beobachtet es fasziniert. Katzen Von anderen Katzen gemobbt: Bayli sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause Was auffällt: Die Samtpfote scheint zu keiner Sekunde Böses im Schilde zu führen, sondern führt ihre Bewegungen bedacht und sanft aus. Ganz so, als würde sie wissen, dass man mit einem Säugling so behutsam wie möglich umgehen sollte.

