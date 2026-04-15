Retter befreien Katze aus dieser Falle: Was sie dann herausfinden, raubt ihnen den Atem

Portsmouth (England) - Dieses Foto ist wahrlich nichts für Menschen mit Platzangst, die weiteren Infos noch weniger. Denn Kater Alfie aus dem englischen Portsmouth musste viele Stunden in dieser grauenhaften Falle zwischen zwei Wänden ausharren. Die Wende kam erst mit der Tierschutzorganisation RSPCA. Diese musste allerdings fünf Stunden an der Rettung arbeiten. Was die Retter danach über die Samtpfote herausfanden, raubte ihnen dann endgültig den Atem.

Was für ein Anblick! Alfie war zwischen zwei Wänden eingeklemmt. © RSPCA

Die Rettungsaktion ereignete sich Mitte März, wie die RSPCA kürzlich in einer Pressemeldung mitteilte. "Wir waren besorgt um die Katze, da der Anrufer sie zuletzt gegen 3 Uhr morgens gesehen hatte. Sie könnte also schon länger in dem Spalt festgesessen haben. Trotzdem war sie munter und aufmerksam", sagte RSPCA-Beamtin Sarah Whatton.

Das arme Tier war vermutlich zwischen zwei Wintergärten in den nur zehn Zentimeter breiten Spalt gestürzt. Weil es Whatton einfach nicht gelang, Alfie herauszuziehen, rief sie ihre Kollegin, die Rettungssanitäterin Morgan Ellison, um Hilfe. Zudem alarmierte sie die Feuerwehr.

"Wir versuchten stundenlang, die Katze zu befreien. Wir versuchten, Stöcke unter sie zu schieben, um ihr Gewicht zu stützen, während wir mit der Greifzange zogen, aber wegen des Schutts darunter konnten wir nicht genug Halt finden", erklärte Ellison.

Schlussendlich schaffte es niemand, das Tier zu befreien. Also musste weitere Hilfe dazukommen. Schließlich entschied man sich, Alfie von einem Tierarzt mit einer provisorisch zusammengebastelten langen Spritze sedieren zu lassen, um ihn herausziehen zu können.

Dank dieser Methode konnte der Kater befreit werden. "Wie durch ein Wunder kam er unverletzt heraus. Was uns noch mehr überraschte, war etwas, das wir beim Scannen seines Mikrochips feststellten", so Ellison.