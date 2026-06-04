Samtpfoten auf Wohnungssuche: Fridolin und Ingo wünschen sich eine Familie

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die beiden Katzenbrüder Fridolin und Ingo warten im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Ingo wurde Anfang April als Fundkatze ins Tierheim gebracht. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kamen Fridolin und Ingo gemeinsam mit ihrer Mutter Ruby Anfang April als Fundkatzen ins Tierheim.

Inzwischen sind die beiden alt genug, um vermittelt zu werden und auf eigenen Pfoten die Welt zu entdecken.

Die Brüder sind sehr lebensfroh, neugierig, zutraulich und verspielt. Am liebsten toben sie gemeinsam durch ihre Umgebung und gehen auf Entdeckungstour.

Genauso sehr genießen Fridolin und Ingo aber auch ruhige Momente, lassen sich gern streicheln und kuscheln ausgiebig.