Samtpfoten auf Wohnungssuche: Fridolin und Ingo wünschen sich eine Familie

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Die beiden Katzenbrüder Fridolin und Ingo warten im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Von Lea Schober

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die beiden Katzenbrüder Fridolin und Ingo warten im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Ingo wurde Anfang April als Fundkatze ins Tierheim gebracht.
Ingo wurde Anfang April als Fundkatze ins Tierheim gebracht.  © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kamen Fridolin und Ingo gemeinsam mit ihrer Mutter Ruby Anfang April als Fundkatzen ins Tierheim.

Inzwischen sind die beiden alt genug, um vermittelt zu werden und auf eigenen Pfoten die Welt zu entdecken.

Die Brüder sind sehr lebensfroh, neugierig, zutraulich und verspielt. Am liebsten toben sie gemeinsam durch ihre Umgebung und gehen auf Entdeckungstour.

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Genauso sehr genießen Fridolin und Ingo aber auch ruhige Momente, lassen sich gern streicheln und kuscheln ausgiebig.

Ingo zeigt sich ebenso wie sein Bruder lebensfroh und neugierig.
Ingo zeigt sich ebenso wie sein Bruder lebensfroh und neugierig.  © tierhoffnung.de
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Für die beiden Samtpfoten wünscht sich das Tierheim ein liebevolles Zuhause in Wohnungshaltung - am liebsten gemeinsam.

Weitere Informationen zu den fast drei Monate alten Katern gibt es auf der Website des Tierheims.

Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de

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