Zwei Kater, ein Traum: Wer gibt Lennox und Rüdiger ein Zuhause?
Freital (Sachsen) - Der neunjährige Perser-Kater Lennox und der vierjährige British-Kurzhaar-Kater Rüdiger warten derzeit im Tierheim Freital auf ein liebevolles neues Zuhause.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, sollen beide künftig in ruhiger Wohnungshaltung leben und jeweils als Einzeltier vermittelt werden.
Lennox ist ein selbstständiger und eher vorsichtiger Kater, der Zeit braucht, um Vertrauen zu seinen Menschen aufzubauen.
Hektik und aufdringliches Verhalten mag er überhaupt nicht. Fühlt er sich bedrängt oder bekommt Angst, kann er auch aggressiv reagieren.
Daher wünschen sich die Mitarbeiter des Tierheims für ihn ein gelassenes Umfeld bei erfahrenen Katzenhaltern, idealerweise ohne Kinder und ohne weitere Tiere.
Mit Geduld und Verständnis kann Lennox zu einem treuen Begleiter werden.
Anders als Lennox liebt Rüdiger den Kontakt zu Menschen
Ganz anders zeigt sich Rüdiger: Der vierjährige British-Kurzhaar-Kater sucht aktiv die Nähe zu Menschen und ist im Umgang freundlich und zugänglich.
Gleichzeitig hat er einen eigenen Charakter und weiß, was er möchte.
Auch für ihn wird ein Zuhause gesucht, in dem er als Einzelkater leben kann und ausreichend Aufmerksamkeit bekommt.
Weitere Informationen zu Rüdiger und Lennox sowie Details zur Vermittlung sind auf der Website des Tierheims zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: tierheim-freital.de