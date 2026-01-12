Schwerer Start ins Leben: Bildschöne Amara wartet im Tierheim auf ihre Menschen

Stuttgart - Die noch junge Katze Amara hat in ihrem kurzen Leben schon Schattenseiten kennengelernt. Doch die neugierige Samtpfote gibt die Hoffnung nicht auf und wendet sich nun mit einem rührenden Appell direkt an ihre zukünftigen Menschen.

Die erst rund sechs Monate alte Katze sucht ihr Für-immer-Zuhause. © Bildmontage: Tierheim Stuttgart/Instagram

"Ich bin die süße Amara und suche ganz dringend ein Zuhause", beginnen die Tierpfleger die Vorstellung aus Sicht der Katze. Amara hatte leider "keinen wirklich guten Start ins Leben".

Die im Juni 2025 geborene Katze stammt aus einem Haushalt, in dem viel zu viele Artgenossen auf engem Raum lebten. Die Versorgung der einzelnen Tiere blieb dort bedauerlicherweise auf der Strecke.

"Den Großteil meines Lebens durfte ich allerdings wohlbehütet im Tierheim aufwachsen, wo es mir an nichts fehlt - außer natürlich dem Wichtigsten: ein eigenes Zuhause", heißt es weiter auf Instagram. Die Pfleger haben sich liebevoll gekümmert, sodass sie das Vertrauen zurückgewinnen konnte.

Trotz ihrer Vorgeschichte hat sich Amara zu einer Traumkatze entwickelt. Sie wird als "superliebes, neugieriges und dazu auch noch bildschönes Katzenmädchen" beschrieben.