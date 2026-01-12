Schwerer Start ins Leben: Bildschöne Amara wartet im Tierheim auf ihre Menschen
Stuttgart - Die noch junge Katze Amara hat in ihrem kurzen Leben schon Schattenseiten kennengelernt. Doch die neugierige Samtpfote gibt die Hoffnung nicht auf und wendet sich nun mit einem rührenden Appell direkt an ihre zukünftigen Menschen.
"Ich bin die süße Amara und suche ganz dringend ein Zuhause", beginnen die Tierpfleger die Vorstellung aus Sicht der Katze. Amara hatte leider "keinen wirklich guten Start ins Leben".
Die im Juni 2025 geborene Katze stammt aus einem Haushalt, in dem viel zu viele Artgenossen auf engem Raum lebten. Die Versorgung der einzelnen Tiere blieb dort bedauerlicherweise auf der Strecke.
"Den Großteil meines Lebens durfte ich allerdings wohlbehütet im Tierheim aufwachsen, wo es mir an nichts fehlt - außer natürlich dem Wichtigsten: ein eigenes Zuhause", heißt es weiter auf Instagram. Die Pfleger haben sich liebevoll gekümmert, sodass sie das Vertrauen zurückgewinnen konnte.
Trotz ihrer Vorgeschichte hat sich Amara zu einer Traumkatze entwickelt. Sie wird als "superliebes, neugieriges und dazu auch noch bildschönes Katzenmädchen" beschrieben.
So sieht Amaras Traumzuhause aus
Aus Sicht des Kätzchens schreiben die Pfleger: "Sobald ich etwas rascheln höre, muss ich schauen, was das ist." Und sie hat noch ein kleines Laster entwickelt, wie sie ihren neuen Dosenöffnern schon jetzt verrät: "Ich bin auch super verfressen, weshalb ihr hier etwas aufpassen müsst."
Die junge Katze hat genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft. Sie möchte unbedingt in reiner Wohnungshaltung leben. Ein gesicherter Balkon wäre zudem ein absoluter Traum.
Amara möchte nicht allein bleiben. Sie braucht dringend eine passende Partnerkatze im ähnlichen Alter zum Spielen und Kuscheln. Falls noch keine Samtpfote im neuen Zuhause wartet, kann eine passende Katze aus dem Tierheim angefragt werden.
Interessenten können eine E-Mail an [email protected] schreiben. Darin sollten bereits einige Infos über Euch sowie das mögliche neue Zuhause von Amara übermittelt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Stuttgart/Instagram