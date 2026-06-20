Schwestern tricksen Eltern mit "geretteter" Katze aus, die sind wenig begeistert

USA - Diese zwei Schwestern wussten, dass ihre Eltern von dem Wunsch nach einer eigenen Katze nicht angetan sein würden. Also schmiedeten sie einen kreativen Plan: Sie inszenierten die "Rettung" einer vermeintlich verlassenen Samtpfote am Straßenrand.

Mit einem kreativen Trick überzeugten die jungen Frauen ihre Eltern zur Aufnahme einer Katze. © TikTok/coookkiieee2

Die Schwestern brachten das kleine Fellknäuel mit nach Hause und überzeugten ihre Familie, dass die Katze ganz zufällig ihren Weg zu ihnen gefunden hatte.

Der Plan ging zunächst auf und blieb sogar rund ein Jahr lang unbemerkt, wie TikTok-Nutzerin "coookkiieee2" in einem viralen Video erzählte.

Die Eltern der jungen US-Amerikanerinnen fanden erst spät heraus, dass die vermeintliche Rettungsaktion auf das schauspielerische Talent ihrer Kinder zurückzuführen war.

Sie wollten das Kätzchen umgehend an ein örtliches Tierheim abgeben, was die beiden Schwestern jedoch strikt ablehnten.

Während die Fellnase entspannt auf dem Sofa im Wohnzimmer schläft, dürfte sie wohl kaum ahnen, welch kreative Inszenierung ihr einst ein liebevolles Zuhause beschert hat.