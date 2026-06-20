Kater Herzibert sucht ein liebevolles Zuhause: Wer sorgt für ein Happy End?
Hamburg - Seit einigen Wochen lebt Kater Herzibert in Hamburg im Tierheim. Allzu viel Zeit will der Europäisch-Kurzhaar-Mix dort aber nicht verbringen, er ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause.
Der circa fünf Jahre alte Vierbeiner kam am 21. Mai dieses Jahres als Fundtier ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nun ist er zur Vermittlung in ein Für-Immer-Zuhause freigegeben.
Von seinen Pflegern wird Herzibert als lieber und verschmuster Zeitgenosse beschrieben, der die Nähe seiner Bezugspersonen sehr genießt. Hat er Vertrauen gefasst, präsentiert er sich als anhänglicher und treuer Begleiter.
Der Stubentiger hat ein freundliches sowie selbstbewusstes Wesen und geht mit viel Neugier durch die Welt. Er ist verspielt und lebhaft, weshalb er sich über abwechslungsreiche Beschäftigung freut.
Gesucht werden Menschen mit Herz und Verständnis für Katzen, die der Samtpfote die nötige Geborgenheit und Aufmerksamkeit schenken. Dafür bekommen sie einen tollen Gefährten fürs Leben.
Herzibert wird nicht in einen Haushalt mit Kindern oder Hunden vermittelt
Wichtig: Herzibert wünscht sich darüber hinaus ein ruhiges Zuhause. Zu viel Trubel ist nicht das Richtige für ihn, weshalb seine Pfleger nach einem entspannten Umfeld für ihn suchen.
Deshalb wird der Kater auch nicht in ein Zuhause mit Kindern oder Kleinkindern vermittelt. Hunde sollte es in dem Haushalt ebenso wenig geben. Herzibert soll die Möglichkeit haben, in einer stressarmen Umgebung in seinem eigenen Tempo anzukommen.
Bis der Stubentiger sein neues Zuhause findet, freut er sich auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt Herzibert ein Happy End schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.