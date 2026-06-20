Kater Herzibert sucht ein liebevolles Zuhause: Wer sorgt für ein Happy End?

Hamburg - Seit einigen Wochen lebt Kater Herzibert in Hamburg im Tierheim. Allzu viel Zeit will der Europäisch-Kurzhaar-Mix dort aber nicht verbringen, er ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause.

Kater Herzibert aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der circa fünf Jahre alte Vierbeiner kam am 21. Mai dieses Jahres als Fundtier ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nun ist er zur Vermittlung in ein Für-Immer-Zuhause freigegeben.

Von seinen Pflegern wird Herzibert als lieber und verschmuster Zeitgenosse beschrieben, der die Nähe seiner Bezugspersonen sehr genießt. Hat er Vertrauen gefasst, präsentiert er sich als anhänglicher und treuer Begleiter.

Der Stubentiger hat ein freundliches sowie selbstbewusstes Wesen und geht mit viel Neugier durch die Welt. Er ist verspielt und lebhaft, weshalb er sich über abwechslungsreiche Beschäftigung freut.

Gesucht werden Menschen mit Herz und Verständnis für Katzen, die der Samtpfote die nötige Geborgenheit und Aufmerksamkeit schenken. Dafür bekommen sie einen tollen Gefährten fürs Leben.