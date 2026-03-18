Sheldon weiß, was er will: Wer schenkt dem neugierigen Kater ein Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Sheldon? Der Kater ist seit ungefähr einem Monat im Tierheim in Hamburg . Doch er sucht ein neues, liebevolles Zuhause.

Kater Sheldon ist seit Anfang Februar im Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der fast zweijährige Kater am 6. Februar 2026 ins Tierheim gekommen ist.

Sheldon ist ein Europäischer-Kurzhaar-Kater, kastriert und stubenrein. Sein Fell ist schwarz, nur vorne auf der Brust hat er einen weißen Fleck.

Die Fellnase kam als Abgabe ins Hamburger Tierheim und sucht ein neues Zuhause. Der Vierbeiner ist laut seinen Pflegern ein charakterstarker Kater, der genau weiß, was er möchte.

Sheldon ist selbstbewusst, neugierig und sehr lebhaft. Für ihn gehört Spielen zum Alltag, wenn er sich austoben kann, zeigt der Kater seine aktive und aufgeweckte Seite.

Die Samtpfote kann ein lieber Kater sein, allerdings nur zu ihren eigenen Bedingungen. Denn Sheldon entscheidet gerne selbst, wann er Nähe möchte und wann nicht. Er möchte nur gestreichelt werden, wenn ihm danach ist.

Werden seine gesetzten Grenzen nicht akzeptiert, zeigt er deutlich, wenn ihm etwas zu viel wird. Deswegen sollten seine neuen Besitzer "Katzensprache" gut verstehen und seine Signale respektieren.