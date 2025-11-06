Sie haben alles verloren! Wer schenkt Fiona und Chayenne ein neues Leben?
Kassel - Sie haben alles verloren, leben derzeit im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel, sehnen sich einfach nur nach einem Happy End: Wer hat ein Plätzchen in Herz und Haus für Fiona und Chayenne?
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handelt es sich bei Fiona um eine "reizende Katzendame im besten Alter". Die 2019 geborene Samtpfote wurde zusammen mit ihrer Freundin/Schwester Chayenne abgegeben, weil ihre Besitzerin schwer erkrankt ist.
Aufgrund der Erkrankung kann sie sich leider nicht mehr um ihre geliebten Kätzchen kümmern. Auch bei Familienangehörigen können beide Tiere nicht unterkommen, weshalb sie ins Tierheim mussten.
Fiona und Chayenne haben auf einen Schlag alles verloren. Ihre Bezugsperson, ihr vertrautes Heim, ihr bisheriges Leben - nichts ist mehr, wie es war.
Wenig überraschend sind beide "durch den Wind". Ein Zugang muss erst einmal gefunden werden.
Da ist es natürlich von erheblichem Vorteil, dass es sich bei Fiona um ein "kleines Schleckermäulchen" handelt.
Fiona und Chayenne suchen Zweibeiner mit Katzenerfahrung
Mit Snacks, Zeit, Einfühlungsvermögen und Geduld kann man das Herz der Kleinen erobern, heißt es auf der Webseite. Liebe geht halt durch den Magen!
Wenn sie einen einmal ins Herz geschlossen habe, "dann hat man eine Freundin fürs Leben gefunden".
Chayenne ist nicht minder liebenswert, zieht sich wie auch Fiona noch in ihre sicheren Schutzhöhlen zurück. Ganz so viel wie ihre Mitbewohnerin traut sich die 2019 geborene Katzenlady noch nicht zu.
Gesucht wird ein ruhiges Für-immer-Zuhause mit Zweibeinern, die bereits über Erfahrung mit Katzen verfügen. Bedeutet: Kleinere Kinder sollten nicht im Haus leben, dort auch nicht ein und aus gehen.
Wer ein Plätzchen für das Duo hat, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680, jederzeit per E-Mail oder auch über das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel (2)