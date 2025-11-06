Sie haben alles verloren! Wer schenkt Fiona und Chayenne ein neues Leben?

Kassel - Sie haben alles verloren, leben derzeit im Tierheim " Wau-Mau-Insel " in Kassel, sehnen sich einfach nur nach einem Happy End: Wer hat ein Plätzchen in Herz und Haus für Fiona und Chayenne?

Schleckermäulchen Fiona ... © Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel (2)

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handelt es sich bei Fiona um eine "reizende Katzendame im besten Alter". Die 2019 geborene Samtpfote wurde zusammen mit ihrer Freundin/Schwester Chayenne abgegeben, weil ihre Besitzerin schwer erkrankt ist.

Aufgrund der Erkrankung kann sie sich leider nicht mehr um ihre geliebten Kätzchen kümmern. Auch bei Familienangehörigen können beide Tiere nicht unterkommen, weshalb sie ins Tierheim mussten.

Fiona und Chayenne haben auf einen Schlag alles verloren. Ihre Bezugsperson, ihr vertrautes Heim, ihr bisheriges Leben - nichts ist mehr, wie es war.

Wenig überraschend sind beide "durch den Wind". Ein Zugang muss erst einmal gefunden werden.

Da ist es natürlich von erheblichem Vorteil, dass es sich bei Fiona um ein "kleines Schleckermäulchen" handelt.