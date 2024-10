Sie hat ihr Partnertier verloren: Katze Minka hofft auf ein neues Zuhause

Hamburg - Wer hat ein Herz für Katze Minka? Die Vierbeinerin hat vor Kurzem ihr Partnertier verloren und sucht nun nach einem neuen Zuhause, in dem sie ihren Lebensabend genießen kann.

Mit einem Instagram-Post , den der Hamburger Tierschutzverein am heutigen Montagmorgen veröffentlichte, wollen die Pfleger des Tierheims an der Süderstraße auf die Situation der süßen Fellnase aufmerksam machen.

Die Vierbeinerin ist immer für eine kleine Kuscheleinheit zu haben und hat keine besonderen Anforderungen an ihre neue Bleibe. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Besondere Anforderungen an ihr neues Zuhause hat der Stubentiger dabei nicht wirklich. Eine gemütliche und ruhige Wohnung reicht der Katzendame laut den Tierpflegern vollkommen aus, um glücklich zu werden.

So lange Minka in ihrem Kratzbaum liegen und mit ihrem Partnertier kuscheln darf, geht es der Fellnase rundum gut, heißt es dazu in der Beschreibung.

Der komplette Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme sind auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu finden.