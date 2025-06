Sie ist ein echtes Schwergewicht: Wer hilft Katze Lola beim Abspecken?

Hamburg - Sie hat es sich so richtig gut gehen lassen: Katze Lola kam vor einigen Monaten mit ordentlich Übergewicht ins Tierheim in Hamburg . Nun sucht die Fellnase nach jemandem, der ihr beim Abspecken hilft.

Katze Lola kam im Januar mit ordentlich Übergewicht ins Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Vierbeinerin wurde am 14. Januar dieses Jahres in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße gegeben, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Alt werden will sie dort aber nicht.

Hatte sie zu Beginn noch ein Kampfgewicht von 8,1 Kilogramm auf die Waage gebracht, speckte Lola in der Zwischenzeit bereits auf 6,2 Kilogramm runter. Am Ende ihrer Diät ist die Samtpfote damit allerdings noch nicht.

Doch nicht nur gesundheitlich hat die Katze ordentliche Fortschritte im Tierheim gemacht, auch im Umgang mit Menschen hat es eine sichtbare Entwicklung in die richtige Richtung gegeben.

Laut ihren Pflegern hatte Lola anfangs gar keine Lust auf Interaktion mit Menschen. Sie scheute dabei auch nicht davor zurück, zu fauchen oder auch mal ihre Krallen einzusetzen, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen.