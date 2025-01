Sie suchen ein richtiges Zuhause: Gibt es ein Happy End für Pepe und Leila?

Hamburg - Gibt es für die beiden ein Happy End? Pepe und Leila sind bereits seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause haben die beiden Katzen aber noch nicht aufgegeben.

Pepe (l.) und Leila aus dem Hamburger Tierheim sind auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die zwei Fellnasen kamen am 1. Oktober des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellungen ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Da die beiden so ein starkes Paar sind, werden sie nur gemeinsam in ein neues Zuhause vermittelt. Vor allem der zwölf Jahre alte Pepe kann noch so einiges von seiner zwei Jahre jüngeren Kameradin lernen, wie die Pfleger erklären.

Demnach ist der Kater vor allem bei Fremden noch sehr zurückhaltend und scheu, während Leila ihm mutig zeigt, dass er keine Angst zu haben braucht - sie schaut sich neue Situationen und Menschen gerne interessiert an.

Zwar sucht auch Pepe den Kontakt zu Menschen, wenn er eine Person erst einmal besser kennengelernt hat, zukünftige Halter sollten gerade ihm aber etwas Zeit lassen, um sich an die neue Umgebung gewöhnen zu können.