Sie will nicht im Tierheim alt werden: Katze Mucki hofft auf ein Happy End

Hamburg - Wer schenkt der Fellnase ein richtiges Zuhause? Katze Mucki sitzt seit einigen Monaten in Hamburg im Tierheim - alt werden will sie dort aber nicht.

Katzendame Mucki aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, wurde die Samtpfote am 20. November des vergangenen Jahres im Tierheim an der Süderstraße abgegeben. Nun sucht sie ein liebevolles Für-immer-Zuhause.

Die Katzendame musste sich im Heim erst an die neue Situation und die fremden Menschen gewöhnen. Sie zeigte sich zunächst sehr ängstlich und schreckte auch nicht davor zurück, ihre Krallen einzusetzen.

Laut ihren Pflegern weiß die Vierbeinerin ganz genau, was sie will und was nicht. Deshalb sucht sie nach erfahrenen Menschen, die ihre Körperhaltung lesen können und sie nicht bedrängen.

Im Tierheim hat Muckis Pflegerin so nach einiger Zeit ihr Vertrauen gewonnen und kann mittlerweile ordentlich mit der Fellnase kuscheln. Die Katzendame lässt sich inzwischen sogar gerne ausgiebig bürsten.