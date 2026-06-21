Sie will nicht im Tierheim sterben: Gibt es ein Happy End für Katze Uhu?

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Katze Uhu aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für ihren Lebensabend. Sie wünscht sich geduldige Menschen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Wer hat ein Herz für Uhu? Die Britisch-Kurzhaar-Katze ist seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Ihren Lebensabend will die betagte Dame aber in einem richtigen Zuhause verbringen.

Katze Uhu aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für ihren Lebensabend.
Katze Uhu aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für ihren Lebensabend.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die zwölf Jahre alte Vierbeinerin am 26. Februar dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.

Dort zeigte sich Uhu anfangs zurückhaltend und etwas ängstlich. Sie brauchte einige Zeit, um Vertrauen zu fassen. Mittlerweile verhält sie sich ihren Bezugsmenschen gegenüber aber lieb und verschmust.

Dennoch gilt: Die Samtpfote sucht ein Zuhause mit geduldigen Menschen, die ihr die Möglichkeit geben, in ihrem eigenen Tempo anzukommen. Über eine zweite Katze im Haushalt würde sich die Fellnase dabei freuen.

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Wichtig zu wissen: In für sie stressigen Situationen faucht Uhu gerne mal, bleibt darüber hinaus aber grundsätzlich freundlich. Sie muss in Ruhe lernen können, dass neue Menschen und Veränderungen auch etwas Schönes sein können.

Katzen-Oma Uhu kommt nicht in ein Zuhause mit Hunden oder Kindern

Die Samtpfote braucht einige Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ihren Bezugsmenschen gegenüber präsentiert sie sich aber lieb und verschmust.
Die Samtpfote braucht einige Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ihren Bezugsmenschen gegenüber präsentiert sie sich aber lieb und verschmust.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Abgesehen von liebevollen Menschen wünscht sich die Vierbeinerin in ihrem neuen Zuhause einen gesicherten Balkon, den sie entdecken darf. Hunde, Kinder oder Kleinkinder sollte es in dem Haushalt hingegen nicht geben.

Unschön: Bei Uhu wurde ein sogenanntes Mammakarzinom festgestellt - dabei handelt es sich um einen Tumor der Milchdrüse. Interessenten sollten sich daher auf regelmäßige Tierarztbesuche und erhöhte Kosten einstellen.

Bis die Katzen-Oma ihr Für-Immer-Zuhause findet, freut sie sich laut ihren Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei ihrer Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.

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Ihr wollt Uhu ein Happy End schenken? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.

Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

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