Sie will nicht im Tierheim sterben: Gibt es ein Happy End für Katze Uhu?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Uhu? Die Britisch-Kurzhaar-Katze ist seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Ihren Lebensabend will die betagte Dame aber in einem richtigen Zuhause verbringen.

Katze Uhu aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für ihren Lebensabend. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die zwölf Jahre alte Vierbeinerin am 26. Februar dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.

Dort zeigte sich Uhu anfangs zurückhaltend und etwas ängstlich. Sie brauchte einige Zeit, um Vertrauen zu fassen. Mittlerweile verhält sie sich ihren Bezugsmenschen gegenüber aber lieb und verschmust.

Dennoch gilt: Die Samtpfote sucht ein Zuhause mit geduldigen Menschen, die ihr die Möglichkeit geben, in ihrem eigenen Tempo anzukommen. Über eine zweite Katze im Haushalt würde sich die Fellnase dabei freuen.

Wichtig zu wissen: In für sie stressigen Situationen faucht Uhu gerne mal, bleibt darüber hinaus aber grundsätzlich freundlich. Sie muss in Ruhe lernen können, dass neue Menschen und Veränderungen auch etwas Schönes sein können.