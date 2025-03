Sie wird im Alter unter ihrer Qualzucht leiden: Gibt es für Lua ein Happy End?

Hamburg - Wer gibt der süßen Fellnase eine Chance? Katze Lua ist seit wenigen Wochen im Tierheim in Hamburg untergebracht, hofft aber darauf, schnell ein richtiges Zuhause zu finden.

Katze Lua aus dem Hamburger Tierheim sucht nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Vierbeinerin wurde am 10. Februar dieses Jahres gefunden und in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße gegeben, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Von ihren Pflegern wird die Samtpfote als äußerst lieb und verschmust beschrieben. Zwar ist sie anfangs noch ein wenig zurückhaltend, nach kurzer Zeit fasst sie aber Vertrauen und mutiert dann zu einem richtigen Schoßtier.

Dabei zeigt sich Lua als sehr ruhige Zeitgenossin, die es auch bevorzugt, in einer ruhigen Umgebung zu sein. Da sie anderenfalls auch mal zickig werden kann, sollte es in ihrem neuen Zuhause eher keine kleinen Kinder geben.

Liebevolle Menschen, die sie mit Streicheleinheiten verwöhnen, sind hingegen ein absolutes Muss für die Katzendame. Auch gemütliche Orte zum Einkuscheln und ein gesicherter Balkon an der frischen Luft dürfen nicht fehlen.