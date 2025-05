Sie wuchsen auf der Straße auf: Wer schenkt Olavi und Ozren ein echtes Zuhause?

Hamburg - Gibt es ein Happy End für Olavi und Ozren? Die beiden Kater sitzen seit etwas mehr als sechs Monaten in Hamburg im Tierheim. Sie hoffen darauf, ein richtiges Zuhause zu finden.

Dort wurden sie langsam an den Kontakt mit Menschen gewöhnt. Mittlerweile haben sie bereits erstes Vertrauen entwickelt, spielen mit der Katzenangel oder nehmen Leckerlis aus der Hand.

Die Fellnasen wurden mit weiteren Geschwistern auf der Straße geboren und am 11. Oktober des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße gebracht, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Die Vierbeiner sind auf der Straße aufgewachsen, weshalb sie im Tierheim erst an den Kontakt mit Menschen gewöhnt werden mussten. © Fotomontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Ozren ist laut seinen Pflegern schüchterner und schreckhafter als Olavi. Er braucht unbedingt einige ruhige Orte in seinem zukünftigen Zuhause, um sich gegebenenfalls zurückziehen zu können.

Olavi hingegen lässt sich in entspannten Situationen manchmal sogar schon streicheln, kuschelt sich an und schnurrt dabei hörbar. Er entscheidet aber selbst, wann er dazu in der Lage ist oder wann ihm menschliche Nähe doch noch unheimlich ist.

Interessenten sollten Erfahrung mit schüchternen, ängstlichen Katzen haben und bereit sein, viel Verständnis und Geduld aufzubringen, bis die Vierbeiner von sich aus Zuneigung einfordern.

Ihr wollt den Katern ein liebevolles Zuhause ohne kleine Kinder schenken? Der komplette Steckbrief der beiden sowie eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.