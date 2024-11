Sie wurden auf der Straße geboren: Lisbeth und Luise suchen ein Zuhause

Hamburg - Wer schenkt Lisbeth und Luise ein Zuhause? Die beiden Katzen aus dem Tierheim in Hamburg sind auf der Straße geboren worden. Jetzt hoffen sie auf ein gemeinsames Happy End.

Katze Lisbeth aus dem Hamburger Tierheim sucht nach einem Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, wurden die beiden Fellnasen am 8. Oktober dieses Jahres als Fundkätzchen in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße gegeben. Geboren wurden sie demnach Mitte August.

Die beiden Stubentiger (Rasse: Europäisch Kurzhaar) werden als sehr zurückhaltend und schüchtern beschrieben. Sie beobachten neue Situationen am liebsten von einem sicheren Rückzugsort aus.

Auch Menschen vertrauen die jungen Damen noch nicht. Aufgrund ihrer Geburt und ihrer ersten Lebenswochen auf der Straße sind Lisbeth und Luise sehr ängstlich gegenüber ihrer Umgebung.

Die beiden sollten keinesfalls bedrängt werden und auch Streicheleinheiten können die Katzen noch nicht genießen. Kommt man ihnen zu nahe, fauchen sie als Warnung. Bei Personen, die die beiden Schwestern bereits länger begleiten, zeigen sie sich allerdings auch im Tierheim schon lieb und verschmust.