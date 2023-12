Sie wurden aus einer Gartenanlage gerettet: Wer gibt Paul und Paula ein Zuhause?

"In der Zeit, als Paula noch alleine im Garten herumstreunerte, weinte und schrie sie immer wieder nach ihrem Bruder Paul", erinnert sich Peggy Orlet. Paul habe sich indes traurig in eine Ecke seines neuen Zuhauses verkrochen. "Erst als seine Schwester Paula auch endlich angekommen war, taute er auf."

Das süße Geschwisterpaar erblickte im Frühjahr 2023 in einer Leipziger Gartenanlage das Licht der Welt, wie Pflegemama Peggy Orlet gegenüber TAG24 berichtet.

"Stundenlang lagen sie eng aneinander gekuschelt auf dem Fensterbrett. Menschen interessierten sie nur, wenn sie Futter brachten. Vor mir haben sie sich in der ersten Zeit nur versteckt."

Die Anfangszeit war dabei nicht leicht. Die Geschwister waren unterernährt und zudem von Parasiten befallen. Paul und Paula mussten mehrere Wochen in Quarantäne, um Peggys eigene Katzen nicht anzustecken. "Da hieß es, ganz eng zusammenzurücken, täglich strengste Hygiene und immer wieder Decken, Handtücher und Kissen waschen. Pflegestelle sein bedeutet auch putzen, putzen, putzen", erinnert sich die Pflegemama.

Paula hingegen sei sehr aufmerksam und beobachte genau. Als sie kurzzeitig getrennt waren, soll es beiden nicht gut gegangen sein. Das Geschwisterpaar wird deshalb lediglich gemeinsam vermittelt. © privat

Von der ehemaligen Pflegestelle Kitcats erhalten Paul und Paula ein speziell auf sie abgestimmtes Training.

"Viele Menschen glauben, dass das Anfassen und Streicheln, der ganze Beziehungsaufbau, von alleine passiert. Tatsächlich tut es das aber nicht", erklärt Peggy Orlet. "Zwei bereits vier Monate alte Katzen, die bis dahin verwildert in einer Gartenanlage gelebt haben, sind gerade an der Grenze, an der sie noch sozialisierbar sind. Ohne regelmäßiges Training passiert leider nicht allzu viel."

Die Pflegemama wünscht sich für ihre Mini-Miezen, dass sie in ihrem neuen Zuhause eine katzengerecht eingerichtete Wohnung vorfinden samt gesicherten Fenstern und Balkon, falls vorhanden. "Geduldige und einfühlsame Menschen, die Spaß und Freude am Spielen und Trainieren mit Katzen haben, wären sehr schön."

Die beiden sind bereits entwurmt, geimpft und negativ getestet auf FelV und FIV. Im Januar werden sie kastriert und tierärztlich nochmal gründlich untersucht, gechippt und registriert.

Um auf die beiden aufmerksam zu machen, haben Freunde ihnen einen Instagram-Account eingerichtet. Ihr habt Interesse an Paul und Paula und würdet die beiden gern kennenlernen? Dann meldet Euch einfach über ihren Instagram-Account bei Peggy Orlet unter @mino.4417 und vereinbart am besten gleich einen Kennenlerntermin.