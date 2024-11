So süß und doch so traurig: Sächsisches Tierheim zeigt Katzenelend

Delitzsch - Am heutigen Montag gewährte das Tierheim Delitzsch einen Einblick in den Pflegealltag der Katzen . Doch hinter dem süßen Schein steckt eine traurige Realität.

Die kleinen Katzen aus dem Tierheim Delitzsch sind wohlauf. Nichtsdestotrotz gibt es viel zu viele, die nicht so viel Glück hatten. © Bidmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Morgens 8 Uhr im Tierheim … Was hier niedlich aussieht und den Tag versüßt, ist leider bittere Realität auf unseren Straßen, Hinterhöfen und Gartenanlagen", schreiben die Helfer des Tierheim Delitzsch auf Facebook.

In ihrem Post zeigen sie eine Vielzahl kleiner, zuckersüßer Katzen, die verspielt durch die Ecken des Tierheims tollen.

Was viele aber nicht sehen: Sie alle teilen eine traurige Vergangenheit, wurden hochschwanger oder als ganzer Wurf ausgesetzt, sich selbst überlassen und konnten glücklicherweise doch noch gerettet werden.

Die Zahl derjenigen Katzen, die nicht so viel Glück hatten, sei jedoch viel zu hoch. "Damit ist jede Menge Leid vorprogrammiert, was niemand sieht oder sehen möchte", so die Delitzscher.

Seit Jahren kastriert der Verein frei lebende Katzen in großen Mengen. Doch das Elend hat kein Ende.