Sportlerin zerbricht das Herz, als sie sieht, wer sie vor dem Fenster des Fitnessstudios beobachtet
Kreta (Griechenland) - Liebe auf den ersten Blick kann auch ganz anders aussehen: Als eine Frau aus Griechenland bemerkte, dass ein Straßenkätzchen ihr beim Trainieren im Fitnessstudio zusah, brach ihr das Herz – dem Tier ging es sichtlich schlecht. Obwohl alles dagegensprach, entschloss sie sich, dass der Vierbeiner ein Happy End verdiene.
Elena Tserniatevits trainierte an jenem verregneten Tag in einem Gym in Heraklion, als sie bemerkte, dass sie beobachtet wurde: Vor den großen Scheiben des Studios hatte eine grau-weiße Katze Platz genommen und verfolgte jede ihrer Bewegungen. "Ich sah dieses winzige Wesen, dessen kleine Pfötchen vom Schlamm rot gefärbt waren", erinnert sich die Gewichtheberin. "Es sah feucht aus und völlig schutzlos."
Die Griechin versuchte, ihr Training fortzusetzen, doch sie konnte sich kaum auf etwas anderes als die Streunerin konzentrieren. Bei einem genaueren Blick auf das Tier stellte sie mehrere Wunden und kahle Stellen an dem kleinen, abgemagerten Körper fest. "Sie in diesem Zustand zu sehen – offensichtlich krank und trotz ihrer Schmerzen auf der Suche nach Nähe – machte es mir unmöglich, einfach wegzugehen", so Elena gegenüber The Dodo. Die Sportlerin war sich sicher, dass die Samtpfote bei ihr Hilfe suchte.
Da sie planlos war, wie sie der Katze helfen sollte, fuhr Elena zunächst nach Hause und ließ ihre tierische Zuschauerin schweren Herzens allein zurück.
Doch der Gedanke an das kranke Wesen ließ sie nicht los: "Es tat mir so leid für sie. Ich dachte immer wieder: Was wäre, wenn ich jeden Tag krank, juckend und hungrig wäre und niemand mir helfen könnte?" Aus diesem Grund eilte sie am nächsten Morgen mit einer Dose Sardinen in die Gegend zurück, um die Katze zumindest zu füttern.
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Sportlerin nimmt tierischen Zuschauer bei sich auf
Anders als andere Straßenkatzen war dieses Exemplar überraschend zutraulich und suchte stets Elenas Nähe. Aus der Nähe stellte diese fest, dass es noch schlimmer als gedacht um den Vierbeiner stand. Die Katze musste dringend behandelt werden.
Zusammen mit ihrer Mutter fuhr Elena das Kätzchen zu einem Tierarzt, wo es sich erneut von seiner besten Seite zeigte: "Es schien, als wüsste sie, dass sie endlich gerettet wurde."
Da keines der Tierheime in der Umgebung einen freien Platz für das Fellbündel hatte, wurde Elena dann vor eine schwierige Entscheidung gestellt: Sie wollte die Katze nicht auf Kretas Straßen zurücklassen, zögerte aber auch, sie mit nach Hause zu nehmen, da ihr Schäferhund sich nicht mit anderen Tieren vertrug.
Schließlich fand sie aber die perfekte Lösung: Elena unterbrach extra für die Katze ihre Renovierungsarbeiten bei sich im Haus und schaffte dadurch einen Ort, wo die Katze vorübergehend untergebracht werden konnte, ohne auf den Hund zu stoßen.
Sobald sie sich vollständig von den Strapazen der Vergangenheit erholt hat, möchte Elena sie an eine Familie vermitteln. Bis dahin dokumentiert die Griechin die Rettungsaktion auf Instagram.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/elenitevich