Sportlerin zerbricht das Herz, als sie sieht, wer sie vor dem Fenster des Fitnessstudios beobachtet

Kreta (Griechenland) - Liebe auf den ersten Blick kann auch ganz anders aussehen: Als eine Frau aus Griechenland bemerkte, dass ein Straßenkätzchen ihr beim Trainieren im Fitnessstudio zusah, brach ihr das Herz – dem Tier ging es sichtlich schlecht. Obwohl alles dagegensprach, entschloss sie sich, dass der Vierbeiner ein Happy End verdiene.

Gewichtheberin Elena Tserniatevits wurde im Fitnessstudio von einer Straßenkatze beobachtet. Trotz anfänglicher Zweifel entschloss sich die Griechin dazu, sich um das Tier zu kümmern. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/elenitevich

Elena Tserniatevits trainierte an jenem verregneten Tag in einem Gym in Heraklion, als sie bemerkte, dass sie beobachtet wurde: Vor den großen Scheiben des Studios hatte eine grau-weiße Katze Platz genommen und verfolgte jede ihrer Bewegungen. "Ich sah dieses winzige Wesen, dessen kleine Pfötchen vom Schlamm rot gefärbt waren", erinnert sich die Gewichtheberin. "Es sah feucht aus und völlig schutzlos."

Die Griechin versuchte, ihr Training fortzusetzen, doch sie konnte sich kaum auf etwas anderes als die Streunerin konzentrieren. Bei einem genaueren Blick auf das Tier stellte sie mehrere Wunden und kahle Stellen an dem kleinen, abgemagerten Körper fest. "Sie in diesem Zustand zu sehen – offensichtlich krank und trotz ihrer Schmerzen auf der Suche nach Nähe – machte es mir unmöglich, einfach wegzugehen", so Elena gegenüber The Dodo. Die Sportlerin war sich sicher, dass die Samtpfote bei ihr Hilfe suchte.

Da sie planlos war, wie sie der Katze helfen sollte, fuhr Elena zunächst nach Hause und ließ ihre tierische Zuschauerin schweren Herzens allein zurück.

Doch der Gedanke an das kranke Wesen ließ sie nicht los: "Es tat mir so leid für sie. Ich dachte immer wieder: Was wäre, wenn ich jeden Tag krank, juckend und hungrig wäre und niemand mir helfen könnte?" Aus diesem Grund eilte sie am nächsten Morgen mit einer Dose Sardinen in die Gegend zurück, um die Katze zumindest zu füttern.