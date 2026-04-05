Stundenlange Rettungsaktion: Vermisste Katze nach vier Jahren wieder mit Besitzerin vereint

Portsmouth (Großbritannien) - Diese Geschichte geht ans Herz: Fast vier Jahre lang galt Kater Alfie aus der englischen Hafenstadt Portsmouth als vermisst. Jetzt konnte er gefunden und gerettet werden.

Für Kater Alfie und sein Frauchen gab es nach Jahren ein Happy End. (Symbolbild) © 123RF/sergiophotone

Dass sie ihre geliebte Fellnase eines Tages wieder in die Arme schließen würde, hatte Mandy Davis wohl nicht mehr für möglich gehalten.

Im Juli 2022 war ihr Haustier von einem auf den anderen Tag spurlos verschwunden. Jetzt fanden Einsatzkräfte der britischen Tierschutzorganisation RSPCA den getigerten Kater ganz in der Nähe seines Zuhauses auf - lebend.

Wie der britische Fernsehsender ITV berichtete, steckte Alfie in einem gerade mal zehn Zentimeter schmalen Spalt zwischen zwei Wintergärten fest, nur wenige Straßen vom Wohnhaus seines Frauchens entfernt. Eine Anwohnerin hatte die eingeklemmte Katze dort gefunden und die Tierretter alarmiert.

Um den Vierbeiner unversehrt aus seinem Zwangsversteck befreien zu können, mussten die Helfer behutsam vorgehen und viel Geduld mitbringen: Bei ihrer fünfstündigen Rettungsaktion erhielten sie Unterstützung von Feuerwehrleuten und einem Tierarzt, der den Kater kurz vor seiner Befreiung betäubte.

"Der Tierarzt sagte uns, sobald die Sedierung wirkt, haben wir eine Minute Zeit, um ihn zu befreien, bevor ernsthafte Atemprobleme drohen - wir standen also enorm unter Zeitdruck", erinnerte sich ein Tierschutzbeauftragter an die heikle Situation zurück.

Doch dank stundenlanger Vorbereitung glückte Alfies Rettung: Die Katze konnte unverletzt befreit werden.