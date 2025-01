Süße Katzenkinder suchen gemeinsames Zuhause: Wer hat ein Herz für Rose und Dandelion?

Es wird empfohlen, die beiden erst einmal in der Wohnungshaltung zu belassen. Wenn sie dann aber etwa acht Monate alt sind, könnten sie auch nach der Kastration an Freigang gewöhnt werden. Es sei aber auch kein Problem, wenn sie reine Wohnungskatzen blieben.

Sie seien aufgeweckt, neugierig und altersgemäß natürlich noch sehr verspielt. Leckerlis seien auch immer sehr willkommen. Allerdings könnten Rose und Dandelion dem Kontakt mit Menschen noch nicht sehr viel abgewinnen. Im Tierheim ist man sicher, dass sich dies in einem festen Zuhause schnell ändern wird.

Auch wenn die Kätzchen natürlich sehr süß sind, werden aus ihnen erwachsene Katzen, die unter normalen Umständen 15 bis 20 Jahre alt werden können. © Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V.

Darüber hinaus wird auf der Webseite auch noch einmal an Grundsätzliches erinnert. Denn natürlich sind Rose und Dandelion süße kleine Dinger, die man am liebsten den ganzen Tag knuddeln würde. Allerdings würden aus beiden schnell erwachsene Katzen, die - wenn alles normal läuft - 15 bis 20 Jahre alt werden können.

Eine lange Zeit, und dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man sich dazu entscheidet, die beiden zu adoptieren.

Wer Rose und Dandelion kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim über die Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen. Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.

Allerdings wird auf der Webseite noch angemerkt, dass sich die Katzen zurzeit nicht im Tierheim befinden, sondern in einer Pflegestelle im nahe gelegenen Wetter, wo sie dann nach Absprache besucht werden können.