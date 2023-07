Tierheim liefert emotionalen Hilfeschrei! Diese vier Pflegefälle suchen dringend neues Zuhause

Lilli (l.) und Mausi sollen ebenso schnellstens vermittelt werden wie ihre Artgenossen ... © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Mit einer emotionalen Botschaft meldete sich am Montag das Tierheim bei seinen fast 30.000 Fans zu Wort.

Da das Tierheim momentan aus allen Nähten platzt und in der kommenden Woche die alten Gebäude abgerissen werden, ziehen derzeit täglich Vierbeiner und Co. von einer Unterkunft in die nächste. Zu allem Überfluss ist das Katzenhaus "mal wieder viel zu voll."

Um das zu ändern, suchen die Tierretter nun nach lieben Menschen, die sich vorstellen können, einen der vier Herzensbrecher zu übernehmen. Zur Verlosung gehörten Mausi, Lilli, Sam und Tom.

Den Anfang der Vorstellungsrunde auf Instagram machte am Montagnachmittag der elfjährige Mausi. Der Kater kam 2022 als übergewichtiger Pflegefall ins Tierheim und war sogar schon einmal vermittelt ... Allerdings wurde er als Zweitkatze gehalten - was ihm und den Mitarbeitenden so gar nicht passte.

Weil er seinen Unmut darüber an seiner ehemaligen Besitzerin ausließ, brachte ihn die Tochter kurzerhand zurück ins Tierheim ... Dort traf er - süchtig nach Aufmerksamkeit - auf seine Artgenossen Lilli und Tom.

Das Duo teilte sich zwar einst Tisch und Bett, konnte sich hinter den Kulissen aber so gar nicht ab. Mittlerweile wohnen die beiden sogar getrennt voneinander. Das soll den Vorstellungen von Seniorin Lilli auch fortan so bleiben.