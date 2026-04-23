Tierheim Marburg: Katzenbrüder tragen große Bürde und suchen gemeinsames Zuhause
Marburg - Für die beiden unzertrennlichen, etwa drei Jahre alten Scottish-Fold-Kater Saladin und Solomon sucht das Tierheim Cappel in Marburg ein gemeinsames Zuhause.
Über die Vergangenheit der beiden ist nur wenig bekannt. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, hatte das Veterinäramt eingegriffen, die Kater bei ihren vorigen Haltern sichergestellt und an sie übergeben. Es wird vermutet, dass Saladin und Solomon Brüder sind.
Beim ersten Kontakt seien die beiden erst einmal ein wenig zurückhaltend. Gehe man ruhig und liebevoll mit ihnen um, dann zeigten sie sich aber freundlich und sehr verschmust.
Für die Kater wird ein Zuhause gesucht, in dem sie nicht viel Trubel ausgesetzt sind; sie mögen es eben gemütlich und entspannt. Und da die Brüder am liebsten an einem gemeinsamen Plätzchen beieinander liegen, sollen sie auch zusammen vermittelt werden. Mit anderen Katzen kommen sie übrigens ebenfalls sehr gut klar.
Zu beachten sei allerdings, dass eine Scottish Fold eine sogenannte Qualzucht ist. Die typisch gefalteten Ohren resultieren aus einem Gendefekt, der verkümmerte Knorpel hervorruft. Um diese Öhrchen zu erlangen, wurde der Defekt gezielt angezüchtet.
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Scottish-Fold-Kater zeigen bereits erste Qualzucht-Folgen
Leider ist dadurch auch anderes Knorpelgewebe im Körper der Katzen betroffen, was häufig zu massiven, sehr schmerzhaften Gelenkproblemen führt. Häufig müssten die Tiere sogar eingeschläfert werden, wenn eine Schmerztherapie nicht mehr greife, heißt es auf der Webseite des Tierheims.
Auch bei Saladin und Solomon seien demnach bereits erste Veränderungen in den Sprunggelenken zu erkennen, auch wenn die Kater noch keine deutlichen Anzeichen von Schmerzen zeigten. Darauf sollte in ihrem neuen Zuhause also auf alle Fälle geachtet werden.
Die Brüder kennen es darüber hinaus, auch draußen unterwegs zu sein. Allerdings können sich die Tierpflegerinnen und Tierpfleger durchaus vorstellen, die beiden auch als Wohnungskatzen zu halten, wenn etwa Zugang zu einem gesicherten Balkon besteht.
Ihr könnt Euch vorstellen, Saladin und Solomon zu adoptieren und möchtet sie einmal kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch sehr gerne mit dem Tierheim in Marburg unter der Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen.
Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierheim Cappel in Marburg