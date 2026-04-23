Tierheim Marburg: Katzenbrüder tragen große Bürde und suchen gemeinsames Zuhause

Marburg - Für die beiden unzertrennlichen, etwa drei Jahre alten Scottish-Fold-Kater Saladin und Solomon sucht das Tierheim Cappel in Marburg ein gemeinsames Zuhause.

Da die Brüder immer ein gemeinsames Plätzchen suchen, sollen die auch zusammen vermittelt werden. © Tierheim Cappel in Marburg

Über die Vergangenheit der beiden ist nur wenig bekannt. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, hatte das Veterinäramt eingegriffen, die Kater bei ihren vorigen Haltern sichergestellt und an sie übergeben. Es wird vermutet, dass Saladin und Solomon Brüder sind.

Beim ersten Kontakt seien die beiden erst einmal ein wenig zurückhaltend. Gehe man ruhig und liebevoll mit ihnen um, dann zeigten sie sich aber freundlich und sehr verschmust.

Für die Kater wird ein Zuhause gesucht, in dem sie nicht viel Trubel ausgesetzt sind; sie mögen es eben gemütlich und entspannt. Und da die Brüder am liebsten an einem gemeinsamen Plätzchen beieinander liegen, sollen sie auch zusammen vermittelt werden. Mit anderen Katzen kommen sie übrigens ebenfalls sehr gut klar.

Zu beachten sei allerdings, dass eine Scottish Fold eine sogenannte Qualzucht ist. Die typisch gefalteten Ohren resultieren aus einem Gendefekt, der verkümmerte Knorpel hervorruft. Um diese Öhrchen zu erlangen, wurde der Defekt gezielt angezüchtet.