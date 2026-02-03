Tierheim-Mitarbeiter finden Katze samt trauriger Notiz vor ihrer Tür: Das stand auf Zettel

Florida (USA) - Als Mitarbeiter eines Tierheims in Südflorida gerade nach Hause gehen wollten, konnten sie nicht glauben, was sie da sahen.

Kater Georgie wurde zusammen mit einer herzzerreißenden Nachricht ausgesetzt. © Instagram/savingsageanimalrescue

Vor der Gebäudetür entdeckten die Angestellten ein Kätzchen, das zusammen mit einer handgeschriebenen Nachricht ausgesetzt worden war.

"Es tut mir leid ... Bei mir zu Hause ist es nicht sicher für ihn. Er hat es nicht verdient, verletzt zu werden. Es tut mir leid. Bitte helfen Sie ihm", so die Notiz auf dem Zettel.

Ohne zu zögern, brachten die Mitarbeiter von "Saving Sage Animal Rescue" den Kater, der später den Namen Georgie erhielt, ins Haus und begannen, seinen Zustand zu untersuchen.

Trotz der alarmierenden Nachricht war Georgie nicht verletzt und in guter gesundheitlicher Verfassung. Ungeachtet dessen, was ihm womöglich in der Vergangenheit widerfahren war, begegnete er dem Team mit großem Sanftmut.

"Wir alle waren total verliebt in ihn", sagte eine Tierheim-Sprecherin gegenüber Newsweek. "Er war so süß."

Leider verweilte der Stubentiger nur wenige Tage bei seinen Rettern, denn Ende Januar meldete sich eine Frau, die Georgie gern adoptieren wollte.