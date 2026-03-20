Tierheim-Mitarbeiter schwer irritiert: Was ist denn mit dieser Katze los?
Gloucester Township (New Jersey, USA) - Bei dieser Katze müssen selbst erfahrene Tierpfleger zweimal hinschauen. Als "Sausage Link" im vergangenen Monat ins "Homeward Bound Pet Adoption Center" in New Jersey gebracht wurde, waren die Mitarbeiter schwer irritiert. Es war klar, dass mit der Unterlippe der Streunerin etwas nicht stimmte, aber was genau?
Auf Fotos sieht die Katze mit ihrer typischen tief hängenden Unterlippe ein wenig aus wie ein "Kino-Mafia-Pate". Weil Sausage Link jedoch ein Stubentiger und kein Gangsterboss wie im Film ist, brachten ihre besorgten Pfleger sie zum Tierarzt.
Sie vermuteten, dass die Samtpfote eine Kieferverletzung oder Ähnliches erlitten hatte. Doch die Untersuchung sorgte für die nächste Überraschung.
Sausage Link war genau so, wie sie aussah, zur Welt gekommen. "Sie wurde mit einer einzigartigen Unterlippe geboren, die weiter vorsteht als ihre Oberlippe", erklärte das Tierheim auf seiner Website.
"Es wurde festgestellt, dass sie keine Schmerzen hat", konnte Shawna Donahue, die Koordinatorin für lebensrettende Maßnahmen in dem Tierheim, unterdessen gegenüber The Dodo bestätigen.
Dennoch hat die Katze ein handfestes Problem.
Instagram-Video wirbt für die Katze mit der ungewöhnlichen Unterlippe
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"Manche finden sie vielleicht 'hässlich', aber sie hat ein unglaublich liebes Herz", heißt es in einem Instagram-Video der Tierpflegerin Kathryn Custer. Das Aussehen der Fellnase dürfte also ihr Hauptproblem sein.
"Sie wirkt wie ein entspanntes Mädchen, das es lieben würde, einfach auf dem Sofa zu liegen und mit einem Zeit zu verbringen", sagte wiederum Donahue gegenüber dem Tiermagazin.
Immerhin: Der Clip hat bereits rund 60.000 Klicks in den ersten fünf Tagen seit der Veröffentlichung erreicht. Es besteht also durchaus Hoffnung, dass Sausage Link ausreichend Aufmerksamkeit erhält, um jemanden von sich zu überzeugen.
Bis dahin drücken ihre Pfleger die Daumen. "Jedes Mal, wenn ein Tier hier rauskommt und in ein liebevolles Zuhause geht, freut sich das ganze Team sehr", sagte Donahue abschließend.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/tittenandfriends