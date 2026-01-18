Tierpfleger sorgen sich: Wird diese Auffälligkeit Kater Fluffel zum Verhängnis?
München - Europäisch-Kurzhaar-Kater Fluffel kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Leider hat ihn niemand vermisst. Findet er ein neues Zuhause?
Fluffel wurde ungefähr im Jahr 2017 geboren. Er ist ein charakterstarker und menschenbezogener Kater, der gerne spielt und kuschelt.
Was er jedoch gar nicht leiden kann, sind Kinder. Auch mit anderen Katzen oder Hunden ist er nicht verträglich. In der Nähe von Artgenossen reagiert er sehr gestresst, berichten seine Pfleger. Daher sucht er einen Platz in Einzelhaltung in der Wohnung.
Ein vernetzter Balkon sollte in seinem künftigen Zuhause unbedingt dabei sein, da Fluffel sehr gerne frische Luft genießt.
Fluffel hat Veränderungen im Gehirn und zeigt neurologische Auffälligkeiten. Um Krampfanfälle zu verhindern braucht er dreimal täglich zu festen Zeiten Medikamente. Weitere Informationen zu seiner Gesundheit erhältst Du im Katzenhaus EG.
"Wer Fluffel mit Geduld und Verständnis begegnet, wird in ihm einen ganz besonderen Kater finden", so seine Pfleger. Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Tierheim.
Tierheim München: Schüchterne Katze hofft auf verständnisvolle Besitzer
Auch Europäisch-Kurzhaar-Katze Leo sucht ein Zuhause. Sie wurde wegen Unsauberkeit abgegeben und im Juni 2020 geboren.
Die schüchterne Samtpfote versteht sich gut mit Artgenossen und kann in der Wohnung gehalten werden.
Anfangs ist Leo sehr scheu und ängstlich. Wer ihr bei der Eingewöhnung Zeit lässt, darf ihre verspielte Seite kennenlernen.
Bei sehr viel Stress, zum Beispiel durch Besuch, kann sie unsauber werden, berichtet das Tierheim. Wenn sie sich bedrängt fühlt, fährt Leo auch mal ihre Krallen aus. Sie sucht daher ein geduldiges und ruhiges Zuhause, in dem sie in ihrem eigenen Tempo Vertrauen fassen darf.
Alles Weitere zu Leo erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)