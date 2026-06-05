Tierschützer hauen Loch in Mauer: Dann kommt ihnen etwas entgegen

Killimor (Irland) - Dieses sichere Versteck war wohl ein bisschen zu sicher: Als die Tierschützer der Galway SPCA (GSPCA) aus dem irischen Killimor Anfang Juni zu Hilfe gerufen wurden, hatten sie es zunächst mit einer Steinmauer zu tun. Darin sollten Katzenbabys sitzen. Diese waren jedoch nur zu hören. Denn irgendwie hatten sie es mitten in die Mauer geschafft.

Wer schaut denn da aus der Mauer. © Facebook/Screenshot/Galway SPCA

Also hieß es für die Tierschützer, den Hammer zu schwingen. "Jeden Tag erreichen uns mehr Anrufe und Nachrichten (...) und immer mehr Kätzchen tauchen an den ungewöhnlichsten und manchmal denkbar ungünstigsten Orten auf", schrieb die GSPCA auf Facebook.

Dieser Ort zählte definitiv dazu. Logischerweise gab es in der Mauer von Anfang an ein Loch. Sonst hätte das Muttertier seine Babys dort natürlich nicht unterbringen können.

Allerdings waren die Kleinen viel zu scheu, um herauszukommen. Also mussten die Tierschützer mindestens ein weiteres Loch in die Mauer schlagen.

"Sie hätten zwar selbst herauskommen können, wollten es aber nicht - was bei Kätzchen, denen die Mutter eingeschärft hat, sich zu verstecken, gar nicht ungewöhnlich ist", sagte ein Teammitglied jetzt im Gespräch mit The Dodo.