Todes-Drama um Baby-Katzen - Was trieb Mann zu dieser grausamen Tat?
Homewood (Alabama) - Es sind Szenen, die einem das Herz zerreißen. Ein 21-Jähriger hat in Alabama fünf winzige, hilflose Kätzchen mitten auf einer mörderischen Autobahn aus dem Fenster geworfen. Für die kleinen Fellknäuel gab es keine Rettung – sie wurden auf dem Asphalt grausam plattgewalzt und starben.
Es passierte am Samstagmittag gegen 13 Uhr auf der viel befahrenen Interstate 65. Bei voller Fahrt öffnete sich die Autotür oder das Fenster, und die winzigen Wesen wurden einfach auf den nackten, heißen Asphalt geschleudert.
Entsetzte Autofahrer mussten das grausame Drama mit ansehen und wählten völlig unter Schock den Notruf. Sie versuchten noch auszuweichen, doch es gab keine Hoffnung.
Alle fünf Kätzchen wurden von den nachfolgenden Fahrzeugen erfasst und sofort getötet.
Sie starben einsam und verängstigt im rasenden Feierabendverkehr.
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Katzen-Killer kam direkt in den Knast
Während die unschuldigen Tiere auf der Straße ihr Leben ließen, drückte der herzlose Fahrer einfach aufs Gas. Doch die Polizei schnappte ihn wenig später. Der mutmaßliche Katzen-Killer Thomas Ronald Liccione (21) aus Birmingham wurde sofort in Handschellen abgeführt.
Für seine unfassbare Tat sitzt der junge Mann nun im Knast von Jefferson County. Die Anklage lautet auf schwere Tierquälerei. Nur gegen eine Kaution von 15.000 Dollar (knapp 13.000 Euro) käme er vorerst frei.
Die Polizei von Homewood zeigte sich auf Facebook tief erschüttert und bedankte sich bei den Autofahrern, die nicht weggesehen haben: "Wir nehmen Tierquälerei verdammt ernst."
Für die fünf kleinen Engel kommt diese Gerechtigkeit jedoch viel zu spät.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf, danielt1994/123rf, lilun/Facebook: Homewood Police Department