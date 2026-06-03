Todes-Drama um Baby-Katzen - Was trieb Mann zu dieser grausamen Tat?

Homewood (Alabama) - Es sind Szenen, die einem das Herz zerreißen. Ein 21-Jähriger hat in Alabama fünf winzige, hilflose Kätzchen mitten auf einer mörderischen Autobahn aus dem Fenster geworfen. Für die kleinen Fellknäuel gab es keine Rettung – sie wurden auf dem Asphalt grausam plattgewalzt und starben.

Katzen-Killer Thomas Ronald Liccione (21): Herzlos schmiss der US-Amerikaner die Kätzchen aus dem Auto. © Facebook: Homewood Police Department

Es passierte am Samstagmittag gegen 13 Uhr auf der viel befahrenen Interstate 65. Bei voller Fahrt öffnete sich die Autotür oder das Fenster, und die winzigen Wesen wurden einfach auf den nackten, heißen Asphalt geschleudert.

Entsetzte Autofahrer mussten das grausame Drama mit ansehen und wählten völlig unter Schock den Notruf. Sie versuchten noch auszuweichen, doch es gab keine Hoffnung.

Alle fünf Kätzchen wurden von den nachfolgenden Fahrzeugen erfasst und sofort getötet.

Sie starben einsam und verängstigt im rasenden Feierabendverkehr.