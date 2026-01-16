Notfall bei Katerchen "Besen": Plötzlich fällt die Körper-Temperatur

Dipperz - Die Sorgen um Katerchen "Besen" vom Verein "Babyklappe für Hilfe suchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz werden einfach nicht weniger und bei dem armen Kerl wechseln sich kleine Hochs und leider auch immer wieder Tiefs ab.

Die Körpertemperatur von Kater "Besen" war plötzlich gesunken. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Besen hatte sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP (Feline infektiöse Peritonitis) infiziert, die ihn fast das Leben kostete. Jetzt macht er eine Therapie, erleidet dabei aber immer wieder Rückschläge, so wie jetzt.

"Seine Körpertemperatur war auf 35,4 Grad gesunken", berichtet die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24. In der Tierklinik musste er dann für eine Stunde in ein Wärmebett.

Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und untersucht. Dann gab es zum Glück Entwarnung: "Die Therapie schlägt an", sagt Anke erleichtert. "Der Kampf hat sich gelohnt!"

Allerdings müsste die rund drei Monate andauernde Behandlung möglicherweise noch um zwei Wochen verlängert werden. Und das ist leider mit zusätzlichen Kosten für Anke und ihren auf Spenden angewiesenen Verein verbunden.

Alleine im vergangenen Dezember habe man Rechnungen in Höhe von 6000 Euro für die "Notfellchen" stemmen müssen, sagt Anke.

Deshalb hofft sie noch einmal auf die Hilfe ihrer Unterstützer. Spenden für Besen und seine Leidensgenossen können alle Tierfreundinnen und Tierfreunde über diesen PayPal-Link oder an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.