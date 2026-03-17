Ulli will endlich ankommen: Wer schenkt dem schüchternen Kater ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Kater Ulli lebt derzeit im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf und hat bisher leider noch keine eigene Familie gefunden - doch das soll sich schnell ändern.

Ulli (l.) kam am 23. Februar gemeinsam mit seinem Bruder Uwe ins Tierheim "Hoffnung für Tiere". © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, kam der kleine Kater bereits als Kitten ins Tierheim und wurde am 23. Februar gemeinsam mit seinem Bruder Uwe an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben.

Seitdem wartet der neun Monate alte Ulli sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause - idealerweise zusammen mit Uwe, denn die beiden sind ein eingespieltes Team.

Die Mitarbeiter beschreiben den Stubentiger als schüchtern, da er sich noch nicht anfassen oder streicheln lässt.

Mit Spiel und Geduld zeigt er jedoch schnell sein verspieltes, neugieriges und fröhliches Wesen.