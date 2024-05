Vater will mit Baby kuscheln: Doch was seine Katze dagegen tut, verzückt so viele

Kater Otis ist nicht begeistert von dem neuen Vater-Sohn-Gespann in seiner Familie. Papa Komiti Tuilagi (25) und Sohn Tamini (5 Monate) sehen das anders. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lahniamosa

In dem Video (siehe unten) will Papa Komiti eigentlich nur mit seinem fünf Monate alten Sohn Tamini kuscheln. Doch Otis kann mit dieser Vorliebe überhaupt nichts anfangen. Also dreht er den Spieß einfach um.

Statt Vater und Baby ihre wohlverdiente Zweisamkeit zu gönnen, setzt sich der Kater einfach auf den Schoß seines Besitzers, also genau zwischen die beiden. Dann klettert er auf Komiti und streichelt mit seinem Kopf über dessen Gesicht.

Die TikTok-User finden das freche Verhalten des Katers verdammt komisch. Neben 4,6 Millionen Klicks spiegelt sich das in mehr als 890.000 Likes wider.

Der Grund: Schaut man in die Kommentare, finden sich dort viele Geschichten von anderen Katzenbesitzern, die ganz ähnliche Erfahrungen mit ihren Fellnasen gesammelt haben.

Aber ist es dann nicht sehr anstrengend, Otis und das Baby gemeinsam zu Hause zu betreuen?