Verschmuster Kater schon zweimal abgegeben: Tierheim hat traurige Vermutung

München - Europäisch-Kurzhaar-Kater "Burli" wurde wegen Unsauberkeit im Münchner Tierheim abgegeben. Was steckt hinter dem Problem?

Kater "Burli" sehnt sich nach einem ruhigen Plätzchen. © Tierheim München (2)

Burli wurde etwa 2015 geboren und ist ein sehr süßer und verschmuster Kater. Er genießt die Nähe zu Menschen und wird gerne gestreichelt.

Leider wurde der Stubentiger nun schon zweimal wegen Unsauberkeit wieder zurück ins Tierheim gebracht.

"Wir vermuten, dass Stress, insbesondere durch Kinder, eine große Rolle spielt", erklären die Pfleger in der Katzenquarantäne. Burli soll daher fortan nur in ein kinderloses und ruhiges Umfeld ziehen. "Auch wenn man nicht garantieren kann, dass die Unsauberkeit komplett ausbleibt, bestehen gute Chancen, dass er sich in einem passenden Umfeld sicher und wohlfühlt", so das Tierheim zu seiner Vermittlung.

Idealerweise findet er einen Platz ohne andere Katzen in einer Wohnung mit Balkon, da er daran gewöhnt ist und seine Zeit an der frischen Luft sehr genießt. Burli hofft auf ein Zuhause bei Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Katzen haben und ihm Sicherheit vermitteln können. "Er soll nicht noch einmal zurückkommen müssen", so das Tierheim.

Aller guten Dinge sind drei? Falls Du Burlis großes Los bist, melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000420 im Tierheim und lerne den lieben Kater kennen.