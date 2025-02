Verschmuster Maine-Coon-Mix hatte Glück gefunden, aber dann musste Mythal zurück ins Tierheim

Aschaffenburg - Eigentlich sollte die süße und wirklich sehr hübsche Mythal aus dem Tierheim in Aschaffenburg keine Probleme damit haben, ein neues Zuhause zu finden. Aber einen kleinen Haken hat die Sache dann leider doch.

Mit anderen Katzen versteht sich Mythal nur bedingt, da sie die Aufmerksamkeit ihrer Menschen gerne alleine für sich hat. © Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.

Mythal ist eine etwa vier Jahre alte Katze, der man auf den ersten Blick ansieht, dass es sich bei ihr um einen flauschigen Maine-Coon-Mix handelt.

Sie kam als Fundtier in das Tierheim und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrer Webseite mitteilen, dauerte es nicht allzu lange, ehe Mythal an ein neues Zuhause vermittelt werden konnte, in dem bereits eine andere Katze lebte.

Und hier machte sich dann der oben bereits erwähnte Haken bemerkbar. Denn die Katze will ihre Menschen ganz für sich haben und kann dann gegenüber Artgenossen, mit denen sie konkurriert, auch schon einmal austeilen.

Da sie sich deshalb mit der anderen Katze überhaupt nicht verstanden hatte, landete Mythal wieder im Aschaffenburger Tierheim.

Dort sei sie ebenfalls einerseits eine anfangs etwas schüchterne, dann aber umso freundlichere und verschmustere Katzendame, die auch mit ihren Artgenossen grundsätzlich klarkomme.

Sobald jedoch ein Mensch den Raum betrete, beanspruche sie diesen für sich und wolle auch dessen uneingeschränkte Aufmerksamkeit.