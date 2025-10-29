Verspielter Jungkater Johnny sucht dringend ein Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Kater Johnny im Tierheim Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" auf Instagram mitteilt, sucht der kleine aufgeweckte Jungkater Johnny ein neues Zuhause - idealerweise zusammen mit einem weiteren Katzenfreund.
Denn der Stubentiger spielt, kuschelt und tobt am liebsten in Gesellschaft.
Johnny ist ein typisches Katzenkind: neugierig, fröhlich und voller Energie. Er wurde am 10. Juli 2025 geboren und lebt seit dem 13. August im Tierheim.
Im Tierheim zeigt Johnny seine verspielte, lebensfrohe Seite: Er klettert, tollt, jagt und ist für jeden Schabernack zu haben.
Das Tierheim beschreibt den Kater als zutraulich, verschmust und bereit, sein Herz an die richtigen Menschen zu verschenken.
Alle weiteren Informationen über Johnny und die Vermittlung gibt es auf der Website des Tierheims. Er kann es kaum erwarten, endlich seine eigene Familie zu finden.
