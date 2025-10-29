Verspielter Jungkater Johnny sucht dringend ein Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Kater Johnny im Tierheim Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Kater Johnny sucht ein neues Zuhause. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" auf Instagram mitteilt, sucht der kleine aufgeweckte Jungkater Johnny ein neues Zuhause - idealerweise zusammen mit einem weiteren Katzenfreund.

Denn der Stubentiger spielt, kuschelt und tobt am liebsten in Gesellschaft.

Johnny ist ein typisches Katzenkind: neugierig, fröhlich und voller Energie. Er wurde am 10. Juli 2025 geboren und lebt seit dem 13. August im Tierheim.

Im Tierheim zeigt Johnny seine verspielte, lebensfrohe Seite: Er klettert, tollt, jagt und ist für jeden Schabernack zu haben.