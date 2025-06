Völlig ausgehungerte Baby-Katzen landen im Tierheim: "Die waren im Keller eingesperrt"

Mitten in der Nacht hat das Tierheim Köln-Dellbrück drei völlig ausgehungerte Babykatzen bei sich aufgenommen. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Bei Instagram informierten die Kölner Tierretter ihre mehr als 64.000 Fans am Mittwochabend über die drei putzigen Neuzugänge, die riesiges Glück im Unglück hatten. Mitten in der Nacht hatten Feuerwehrleute die Tiere demnach in die Einrichtung gebracht, und das war wohl allerhöchste Eisenbahn.

Wie die Mitarbeiter berichteten, waren die Mini-Miezen bei ihrer Ankunft im Tierheim nicht nur "total verklebt" gewesen, sondern auch völlig ausgehungert.

"Die [Katzen] waren im Keller eingesperrt, ohne Mama", schilderte eine Pflegerin in einem kurzen Video, in dem die Tierretter die kleinen Neuankömmlinge erst einmal mit reichlich Milch versorgten. Und die ließen sich die drei Fellnasen ordentlich schmecken!

Eines der Kätzchen war dabei derart gierig, dass es sich regelrecht an der Flasche festkrallte. Mann muss kein Genie sein, um sich auszurechnen, dass die Miezen wohl schon länger nichts mehr zu fressen bekommen hatten.