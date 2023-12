Von der Straße zu Instagram-Stars: Diesen Katzen folgen über 140.000 Menschen

Die Ex-Straßenkatzen Momo und Cleo begeistern mit ihrem ganz normalen Katzen-Alltag auf Instagram, inzwischen folgen ihnen über 142.000 Menschen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Seit rund sechs Jahren begeistern die ehemaligen Straßenkatzen Momo (7) und Cleo (6) mit ihrem ganz normalen Katzen-Alltag auf Instagram, inzwischen folgen ihnen über 142.000 Menschen. Ein Erfolg, mit dem Besitzerin Annabelle Bannenberg (31) absolut nicht gerechnet hat, wie die Hamburgerin im TAG24-Interview verriet. Mit ihrem Account "2chaoscats" will die nebenberufliche Petfluencerin aber nicht nur goldigen Katzen-Content bieten, sondern auch aufklären.

Bei Annabelle Bannenberg (31) haben Momo und Cleo ein liebevoll neues Zuhause gefunden. Seit 2017 begeistern die beiden auf dem Instagram-Account "2chaoscats" immer mehr Menschen. © Annabelle Bannenberg "Ich habe mich über die Jahre dazu entschlossen, hauptsächlich zu unterhalten, um eine so breite Masse wie möglich anzusprechen. So erreichen Beiträge zum Tierschutz dann nämlich auch die, die sonst eher nicht so viel damit am Hut haben", erklärt die langjährige Tierschützerin gegenüber TAG24. 2017 war das auch einer der Hauptgründe, warum die Katzenliebhaberin den Account überhaupt gegründet hat. "Mir ist aufgefallen, dass die großen Accounts alle Rassekatzen haben. Da war mir klar: Das muss doch auch irgendwie mit ganz normalen Katzen aus dem Tierheim gehen." Und wie das geht: Der alltägliche Einblick in einen Haushalt mit zwei Katzen – auch inklusive den nicht so schönen Momenten – hat über die Jahre immer mehr Menschen begeistert. Inzwischen gehört "2chaoscats" zu den erfolgreichsten Petfluencer-Accounts Deutschlands. Katzen Feuerwehr rettet Katze mit schwerem Gerät aus schlimmer Lage "Wir präsentieren unsere Katzen nur so, wie sie sich wohlfühlen, sprich ohne Verkleidungen und ohne sie in unnatürliche Situationen zu bringen oder Ähnliches. Vielleicht ist es ja die Mischung, die gut ankommt: Humor mit ausreichendem Bezug zur Realität."

Petfluencerin erklärt: "Momo wurde krank und abgemagert auf den Straßen Hamburgs gefunden!"

Weil Momo (r.) keine sichere Freigängerin wäre, beschlossen Annabelle und ihr Mann noch Cleo als Spielgefährtin bei sich einziehen zu lassen. © Annabelle Bannenberg Denn bevor Momo und Cleo die Stars witziger Memes sowie süßer Reels wurden und bei Annabelle Bannenberg und ihrem heutigen Ehemann glücklicherweise ein liebevolles Zuhause gefunden haben, lebten die beiden Vierbeiner auf der Straßen Hamburgs. "Momo wurde krank und abgemagert gefunden. Sie hatte noch ein Geschenkband um den Hals – wahrscheinlich war sie ein ungewolltes oder entlaufenes Geschenk, nach dem keiner im Anschluss suchte", so die 31-Jährige. Im Tierheim sei es dann Liebe auf den ersten Blick gewesen, doch schnell sei klar geworden, dass Momo eine Spielgefährtin braucht. "Sie isst jegliche Art von Plastik, hat panische Angst vor Regen, Gewitter, fremden Menschen und wurde anfangs von Asthma-Anfällen geplagt. Sie rauszulassen, war also keine sichere Option." Katzen Tierheim ratlos: "Wir haben keinen Schimmer, wo diese Katzen herkommen" Also ging das Paar wieder ins Tierheim – "uns eine Zuchtkatze anzuschaffen, war nie eine Option – dafür gibt es einfach zu viele Tiere, die sehnsüchtig auf ein Zuhause warten" – und verliebten sich erneut in die kleine Toni, die leider wenige Tage später an einem Schlaganfall starb. Bereits ihre allererste Katze "Mr. Mau" hatte Annabelle auf schreckliche Art verloren: Sie wurde überfahren.

Straßenkatze Cleo wurde mit zertrümmerten Hinterbeinen gefunden

Posieren für die Kamera können beide Katzen auf jeden Fall sehr gut – ist ja aber auch inzwischen ihr Nebenjob. © Annabelle Bannenberg "Wir waren emotional einfach so ausgelaugt und müde", so die 31-Jährige. Doch für Momo blieben sie stark und lernten wenig später – wieder im Tierheim – die gehandicapte Cleo kennen und lieben. "Sie wurde auf einem Parkplatz in Billstedt gefunden, als sie nur zehn Wochen alt war. Ihre Hinterbeine waren komplett zertrümmert. Zwei Monate lang musste sie einen externen Fixateur tragen, bis ihre Knochen wieder zusammengewachsen waren", erzählt die Petfluencerin. Heute kann die Vierbeinerin wieder herumspringen und sich mit vollem Körpereinsatz mit Momo kabbeln. Gerade in der Pubertät sei Cleo sehr frech gewesen, heute würden sich die beiden zumindest dulden: "Sie tolerieren sich und profitieren sichtlich voneinander, mehr kann ich nicht erwarten!" Aber vor allem profitiere Annabelle von ihren beiden Katzen: "Ich habe definitiv gelernt, geduldig zu sein – besonders bei Momo. Momo ist sehr ängstlich, sehr eigen, braucht viel Zeit. Sie aufblühen zu sehen, wenn man ihr genau das gibt, was sie braucht, ist wirklich toll." Und auch ihre inzwischen sehr große Instagram-Community bereichere ihren Alltag: "Man lernt einfach tolle Leute kennen, die viel Wissen und vielleicht die ein oder andere Erfahrung gesammelt haben, die einem helfen kann. Hundeeltern vernetzen sich ja automatisch beim Gassigehen, Katzenhaltung sieht man den Menschen draußen aber nicht an."

