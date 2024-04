Wo ist Rodri? Blinde Katze verschwindet auf Flug nach Deutschland!

Schon seit Anfang März fehlt von der kleinen Katze Rodri jede Spur. Die Samtpfote war auf einem Flug von Kreta nach Athen verschwunden. Ihre Helfer geben die Hoffnung jedoch nicht auf und suchen weiter nach ihr. © Screenshot/instagram.com/cats.of.lefka.ori_/

Mary G., die die Katzenhilfe "Cats of Lefka Ori" in Griechenland betreibt, wollte Anfang März mit ihren drei Samtpfötchen nach München fliegen, um Rodri in Deutschland eine bessere medizinische Versorgung zu ermöglichen. Bei einem Zwischenstopp in Athen dann jedoch der große Schock: Rodris Transportbox war beschädigt! Das Kätzchen war verschwunden.

Mary musste zunächst weiterfliegen, da sich ihre anderen beiden Katzen noch an Bord des Flugzeugs befanden. Ihr Mann machte sich deshalb umgehend auf den Weg, um nach Rodri zu suchen - vergebens.

"Beim Check-in in Chania war alles in Ordnung", erklärte Mary in einem Facebook-Beitrag und teilte dazu Videos, die Rodri vor der Abreise in ihrer Box zeigten. "Die Boxen waren neu und ohne Mängel."

Der Instagram-Account "whereisrodri" wurde gegründet, um auf den Fall aufmerksam zu machen und um Hilfe zu bitten. Zahlreiche weitere Kanäle in den Sozialen Medien haben die Geschichte seitdem aufgegriffen und ebenfalls zur Suche aufgerufen.