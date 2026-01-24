Wohnungs-Katze landet vor Haus: Was sie dann tut, geht so vielen unter die Haut
San Juan Capistrano (USA) - Es kann so schnell gehen. Amber Nicole Blu war nur kurz nach der Post schauen gewesen, da schlüpfte ihr kleiner Kater S'mores in den wenigen Sekunden, in denen die Tür offen stand, auch schon nach draußen. Das Problem: Das Jungtier ist eine reine Indoor-Katze. Entsprechend überfordert reagierte S'mores auf die Welt.
Weil die Überwachungskamera der zweifachen Katzenbesitzerin alles aufgezeichnet hat, kann sich nun jeder ein Bild von der dramatischen Situation machen. Denn Blu hat den Moment Anfang der Woche auf ihrem TikTok-Account geteilt.
In dem Clip wird schnell klar, dass die junge Frau, die im kalifornischen San Juan Capistrano lebt, nicht mitbekommt, wie ihr Kätzchen entwischt. Blu hat dem Stubentigerchen nämlich den Rücken zugedreht.
Entsprechend entspannt und nichtsahnend macht die Kalifornierin die Haustür zu. Dort sitzt jetzt der ausgesperrte S'mores, der von Anfang an überfordert wirkt.
Spätestens als ein Lieferwagen an dem Haus vorbeifährt, bricht bei ihm Panik aus. Das große, brummige Auto jagt der Samtpfote mächtig Angst ein. S'mores will spätestens jetzt schnellstmöglich zurück in seine sichere Umgebung. Doch alles Winseln und an der Tür Hochdrücken bringt nichts. Seine Besitzerin hat offensichtlich noch nicht bemerkt, dass er getürmt ist.
Unterdessen schlägt die Aufnahme auf TikTok hohe Wellen.
Virales TikTok-Video zeigt den Schreckmoment der Katze
In weniger als fünf Tagen seit der Veröffentlichung sind bereits mehr als zwei Millionen Klicks zusammengekommen. Auch die Zahl der Likes kann sich sehen lassen: Sie steht bereits jetzt bei gut 360.000.
Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass dem kleinen Kater, der gegen Ende der Aufnahme total verzweifelt an der Tür auf und ab springt, schließlich geholfen wird.
Seine Besitzerin öffnet lächelnd die Tür, lässt die Fellnase zurück ins sichere Haus. Dort läuft die Wohnungs-Katze natürlich so schnell sie kann wieder hinein.
Es ist ein schönes Happy End nach diesem Stress für die kleine Samtpfote. Zudem dürfte sich S'mores in Zukunft genau überlegen, ob er sich das noch einmal antun will.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/amberblu