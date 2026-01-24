Wohnungs-Katze landet vor Haus: Was sie dann tut, geht so vielen unter die Haut

San Juan Capistrano (USA) - Es kann so schnell gehen. Amber Nicole Blu war nur kurz nach der Post schauen gewesen, da schlüpfte ihr kleiner Kater S'mores in den wenigen Sekunden, in denen die Tür offen stand, auch schon nach draußen. Das Problem: Das Jungtier ist eine reine Indoor-Katze. Entsprechend überfordert reagierte S'mores auf die Welt.

Kaum ist Kater S’mores draußen, will er auch schon wieder rein. Dabei war er seiner Besitzerin Amber Nicole Blu geschickt entwischt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/amberblu

Weil die Überwachungskamera der zweifachen Katzenbesitzerin alles aufgezeichnet hat, kann sich nun jeder ein Bild von der dramatischen Situation machen. Denn Blu hat den Moment Anfang der Woche auf ihrem TikTok-Account geteilt.

In dem Clip wird schnell klar, dass die junge Frau, die im kalifornischen San Juan Capistrano lebt, nicht mitbekommt, wie ihr Kätzchen entwischt. Blu hat dem Stubentigerchen nämlich den Rücken zugedreht.

Entsprechend entspannt und nichtsahnend macht die Kalifornierin die Haustür zu. Dort sitzt jetzt der ausgesperrte S'mores, der von Anfang an überfordert wirkt.

Spätestens als ein Lieferwagen an dem Haus vorbeifährt, bricht bei ihm Panik aus. Das große, brummige Auto jagt der Samtpfote mächtig Angst ein. S'mores will spätestens jetzt schnellstmöglich zurück in seine sichere Umgebung. Doch alles Winseln und an der Tür Hochdrücken bringt nichts. Seine Besitzerin hat offensichtlich noch nicht bemerkt, dass er getürmt ist.

Unterdessen schlägt die Aufnahme auf TikTok hohe Wellen.