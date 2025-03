Zu Hause wollte man sie nicht mehr: Wer kümmert sich jetzt um die kleine Hazel?

Kassel - Die etwa ein Dreivierteljahr alte Hazel kam erst kürzlich mit ihren beiden gleichaltrigen Brüdern Domino und Zimt in das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel.

Die schüchterne Hazel möchte nicht die einzige Katze in ihrem neuen Zuhause sein. © Bild-Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Die Umstände, wie die drei dorthin gelangt sind, lassen darauf schließen, dass sie es in ihrem vorherigen Zuhause wohl nicht besonders gut hatten.

So berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims, dass sie Ende Februar als Fundtiere zur "Wau-Mau-Insel" gebracht wurden.

Dann habe sich allerdings herausgestellt, dass der so tierfreundlich erschienene Finder der drei eigentlich ihr Besitzer war und sie so auf für ihn unkomplizierte Art und Weise loswerden wollte.

Jetzt soll für die niedlichen Jungkatzen also ein neues Zuhause gefunden werden, in dem sie es besser haben und in dem sie vor allem auch gewollt sind.

Dabei ist Hazel von den drei Geschwistern laut der Webseite die Zurückhaltendste; vor allem dann, wenn die Menschen und die Umgebung für sie noch neu sind.

Deshalb wird sie auch nicht an Familien mit Kindern oder an Katzenanfänger vermittelt.