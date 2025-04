Kuriose Gäste: Zukünftiger Bräutigam erwartet Überraschung auf Junggesellenfeier

Während bei einigen seiner Freunde die Gedanken in alle Richtungen kreisten, war dem Bräutigam bereits klar, was ihn erwarten würde: Der große Tierliebhaber wurde von seiner zukünftigen Frau mit einer Horde verschiedenster Tiere überrascht.

Der Tierliebhaber war von den tierischen Partygästen begeistert. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/__stephaniec

Doch die Aktion hatte einen Haken: Da man in Kalifornien eine Genehmigung braucht, um Eulen zu berühren, war es den Männern nicht vergönnt, diese zu streicheln. Doch dies tat der Stimmung keinen Abbruch.

Stephanie Chan postete im Anschluss ein Video der Party und ging damit inzwischen auf TikTok viral.

Dort erklärte sie zusätzlich, dass sich die Tierschutzorganisation mit ihren Spendengeldern um Tiere kümmere, die nicht in die Freiheit entlassen werden können. So seien sie alle "vollständig untersucht, tollwutfrei und werden von ausgebildeten Fachkräften betreut".

Dennoch reagiert nicht jeder so positiv auf das Video im Netz. So schreibt die Tierschutzorganisation PETA in den Kommentaren: "Tiere, die für Veranstaltungen verwendet werden, sind oft Stress, Gefangenschaft und ständiger Behandlung ausgesetzt. Wenn du Tiere liebst, ist es am besten, ihr Leiden nicht zu finanzieren."