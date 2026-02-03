Mann schreibt kuriosen Brief an Nachmieter - um sie vor ungebetenen Gästen zu warnen

Wellington (Neuseeland) - Moe Hawk ist ein richtiger Tierfreund . Vor allem Tauben haben es dem jungen Neuseeländer angetan. Kein Wunder also, dass er sich mit den Vögeln rund um seine Wohnung gut gestellt hat - und jetzt, kurz vor seinem Umzug, aufpassen muss, dass es ihnen auch in Zukunft gut gehen wird.

Über diesen Brief durften sich die Nachmieter von Moe Hawk kürzlich freuen. © Instagram/Screenshot/copshatemoe

Kurzerhand verfasste er also einen Brief an seine Nachmieter und wandte sich mit einer simplen Bitte an sie.

"Ich hoffe, Ihnen gefällt es hier genauso gut wie uns und wünsche Ihnen alles Gute für den Umzug", steht in sauberer Handschrift geschrieben. Dazu hat Moe eine Menge kleiner Zeichnungen zu Papier gebracht.

"Ich schreibe Ihnen diesen Brief nur, um Sie zu warnen, dass Sie möglicherweise einige ... unerwartete Besuche von Tauben bekommen könnten."

Dafür wolle er sich direkt entschuldigen. Schließlich ist es seine Schuld, dass die Tiere mittlerweile so anhänglich geworden sind. "Wir haben mal zwei kranke Tauben gerettet und sie gepflegt, bis sie wieder gesund waren. Und jetzt kommen sie jeden Tag vorbei."