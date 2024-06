Michael tötet Waschbären: "Was gemacht werden muss, muss gemacht werden!"

Schätzungsweise leben eine Million Waschbären in Deutschlands freier Natur. © Uwe Zucchi/dpa

"Er gehört hier in unsere Natur nicht her", sagt Michael Reiß (45) in der "MDR Umschau". Der Jäger lebt im Jerichower Land im Norden Sachsen-Anhalts, hat in den Wäldern sieben Fallen aufgestellt, fängt so seit anderthalb Jahren Waschbären. Er tötet allerdings nur die männlichen Tiere.

Für Michael ist das mittlerweile Routine, aber kein Spaß: "Es heißt nicht, dass ich dabei keine Emotionen habe. Aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden."

Und tatsächlich: In einer seiner Fallen ist ein männlicher Waschbär. Der Jäger zögert nicht lange, setzt seine Langwaffe an und drückt ab. Der Vierbeiner muss nicht leiden, ist sofort tot. "Das ist vom letzten Jahr ein Jungtier", erkennt der 45-Jährige sofort.

Ein kleiner "Erfolg" für ihn. Aber er weiß auch, wie nahezu ausweglos die Situation um die Population ist, die in Deutschland schätzungsweise eine Million Tiere beträgt.