Mehr Ohr als Hund: Undefinierbarer Mischling sucht nach Schicksalsschlag sein Glück

Mischling Bolle ist ganz frisch im Tierheim Gießen eingetroffen. Ein optisches Merkmal - seine großen Ohren - fallen sofort ins Auge.

Von Angelo Cali

Gießen - Die Natur kann für durchaus interessante Eigenheiten sorgen. So geschehen bei Mischlingsrüde Bolle, der erst kürzlich in das Tierheim in Gießen (Mittelhessen) einzog. Als Dauergast soll der kleine Vierbeiner dort aber keinesfalls bleiben.

Über Mischling Bolle ist außer seinem etwaigen Alter und seinen überdimensional großen Ohren nicht viel bekannt. © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V. In einem kurzen Vorstellungsvideo präsentierte Tierheimvorsitzende Astrid Paparone den laut eigenen Aussagen "undefinierbaren Mischling" höchstpersönlich. Auch wenn sie sich in Bezug auf die Rasseeinflüsse nicht genau festlegen wollte, so gab Paparone zumindest eine kleine Einschätzung ab und ordnete Bolle auch Corgi-Elemente zu. Fest steht für sie und für jeden, der einen Blick auf den süßen Hund wirft, dass er ein wahrer Blickfang ist. Zudem fällt ein optisches Merkmal natürlich sofort auf: Bolles Ohren sind ungewöhnlich groß. Dies verleitete die Tierfreunde auch zu der - zugegebenermaßen leicht überspitzten - Behauptung, Bolle bestünde zu 80 Prozent aus Ohren und 20 Prozent Körper. Darüber hinaus müsse man den etwa sieben bis acht Jahre alten Hund noch etwas genauer kennenlernen. Tiere Hilferuf aus Region Wittenberg! Tierheim wird von mehreren Katzengruppen überrollt Bolle zeigte aber bereits, dass er äußerst menschenbezogen und lernwillig ist. Einen schweren Schicksalsschlag musste er vor seinem Tierheim-Einzug ebenfalls verschmerzen. Denn seine einstigen Besitzer gaben ihn ab, weil sie umzogen und ihn nicht in ihre neue Wohnung mitnehmen durften.

Rüde mit den Riesen-Ohren: Bolle kann noch nicht vermittelt werden