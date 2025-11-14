Paar schließt Auto nicht ab: Was die beiden am nächsten Morgen erwartet, macht fassungslos

South Lake Tahoe (USA) - Diese Erkenntnis sollte richtig teuer werden! Als ein Paar im Gebirge von Kalifornien vergaß, sein Auto abzuschließen, wartete am nächsten Morgen eine verdammt unangenehme Überraschung auf die beiden.

Ein Paar aus den USA hat in einem Bärengebiet übernachtet. Am nächsten Morgen wartete eine böse Überraschung im Auto auf sie. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/tahoe.lex

Alex G. war zusammen mit ihrem Partner im US-amerikanischen Tahoe-Gebirge gewesen. Dass dies die Heimat für Schwarzbären ist, die sich auch mal in Wohngebiete trauen, war dem Paar offenbar nicht ganz bewusst.

Als sie nach dem Aufwachen feststellten, dass an ihrem Fahrzeug der Warnblinker angeschaltet worden war, hatten sie direkt einen schlimmen Verdacht.

Aufgeregt eilte Alex mit ihrem filmenden Handy auf den schwarzen Wagen zu und entdeckte schnell den Grund für das angestellte Licht im Auto: Auf der Rückbank befand sich ein wilder Bär!

Nachdem ihr erster Versuch gescheitert war, das Tier aus der hinteren Tür herauszulassen, entschloss sich die US-Amerikanerin, die Kofferraumklappe zu öffnen. Im Video hört man sie währenddessen panisch "Oh mein Gott" rufen.

Tatsächlich ging ihr Plan dann aber auf: Kaum war die Heckklappe geöffnet, stürmte ein Schwarzbär heraus. Das wilde Tier war offenbar ähnlich erschrocken wie die Autobesitzer und suchte direkt das Weite. Wenig später filmte Alex ihn, wie er offenbar auf einem Baum Schutz gesucht hatte.

Als das wilde Tier einen sicheren Abstand zwischen sich und die Menschen gebracht hatte, konnten Alex und ihr Partner endlich einen Blick in ihr Fahrzeug werfen. Schnell war klar - der Bär hatte ganze Arbeit geleistet!