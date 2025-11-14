Paar schließt Auto nicht ab: Was die beiden am nächsten Morgen erwartet, macht fassungslos
South Lake Tahoe (USA) - Diese Erkenntnis sollte richtig teuer werden! Als ein Paar im Gebirge von Kalifornien vergaß, sein Auto abzuschließen, wartete am nächsten Morgen eine verdammt unangenehme Überraschung auf die beiden.
Alex G. war zusammen mit ihrem Partner im US-amerikanischen Tahoe-Gebirge gewesen. Dass dies die Heimat für Schwarzbären ist, die sich auch mal in Wohngebiete trauen, war dem Paar offenbar nicht ganz bewusst.
Als sie nach dem Aufwachen feststellten, dass an ihrem Fahrzeug der Warnblinker angeschaltet worden war, hatten sie direkt einen schlimmen Verdacht.
Aufgeregt eilte Alex mit ihrem filmenden Handy auf den schwarzen Wagen zu und entdeckte schnell den Grund für das angestellte Licht im Auto: Auf der Rückbank befand sich ein wilder Bär!
Nachdem ihr erster Versuch gescheitert war, das Tier aus der hinteren Tür herauszulassen, entschloss sich die US-Amerikanerin, die Kofferraumklappe zu öffnen. Im Video hört man sie währenddessen panisch "Oh mein Gott" rufen.
Tatsächlich ging ihr Plan dann aber auf: Kaum war die Heckklappe geöffnet, stürmte ein Schwarzbär heraus. Das wilde Tier war offenbar ähnlich erschrocken wie die Autobesitzer und suchte direkt das Weite. Wenig später filmte Alex ihn, wie er offenbar auf einem Baum Schutz gesucht hatte.
Als das wilde Tier einen sicheren Abstand zwischen sich und die Menschen gebracht hatte, konnten Alex und ihr Partner endlich einen Blick in ihr Fahrzeug werfen. Schnell war klar - der Bär hatte ganze Arbeit geleistet!
Bär zerstört Autoinneres komplett
"Dann wollen wir uns die Sauerei einmal ansehen", schreibt Alex in ihrem Video. Und so viel sei gesagt: Der Bärenurin im Kofferraum, der teure Yogamatten versaut hat, ist noch das kleinste Übel.
Das Waldtier konnte offenbar durch eine nicht verschlossene Autotür ins Fahrzeug gelangen, kam dann aber selbstständig nicht mehr heraus. Über Stunden hinweg muss es wohl in absoluter Panik im Wagen gewütet haben, um einen Weg nach draußen zu finden.
Die Liste der Beschädigungen ist lang: Im gesamten Auto wurde die Polsterung im Innenraum abgetrennt, eines der kleineren Fenster hinten wurde komplett herausgedrückt. Die Sitze wurden teilweise komplett zerstört, auch die Sonnenblenden und der Rückspiegel fielen dem Tier zum Opfer.
Als Alex' Partner die Fahrertür öffnen wollte, musste er all seine Kraft anwenden, da dort wohl alles durch den kräftigen Bären verbogen wurde.
US-Amerikaner können über Vorfall lachen
Bei all dem Schlamassel ist es wirklich ein Wunder, dass die beiden US-Amerikaner mittlerweile schon Witze darüber reißen können. Sarkastisch schreiben sie nämlich in ihrem Clip: "Du fährst in ein Bärengebiet und fragst dich, ob du die Türen wegen der Bären verschlossen oder unverschlossen lassen sollst." Die Antwort können sich die Zuschauer schon denken: "Türen verschließen". Auf TikTok meinten sie außerdem, dass ihre Zuschauer durch die Millionen Klicks dabei helfen, den Schaden bezahlen zu können.
Dem Bären gibt Alex übrigens keine Schuld - im Gegenteil. Im Video entschuldigt sie sich sogar bei dem wilden Tier, das sicherlich eine schlimme Nacht im Auto hatte.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/tahoe.lex