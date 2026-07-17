Rührender Feuerwehreinsatz: Was die Retter für eine Taube tun, geht ans Herz

Oakland (Kalifornien/USA) - Mitten im Chaos - verursacht von einem brennenden Auto - kam es zu einem außergewöhnlichen Rettungseinsatz: Feuerwehrleute kümmerten sich nicht nur um die Flammen, sondern auch um ein kleines Opfer des Brandes - eine hilflose Taube.

Die Feuerwehr versorgte die Taube nach einem Autobrand mit Sauerstoff. Wenig später konnte der Vogel wieder davonfliegen. © Screenshot/Facebook/Oakland Firefighters Local 55

Nach Angaben der Feuerwehr von Oakland ereignete sich der Vorfall am 14. Juli. Die Taube soll nach dem Fahrzeugbrand direkt auf die Einsatzkräfte zugekommen sein, wie People berichtet.

Die Feuerwehr vermutete, dass der Vogel Rauch eingeatmet hatte und unter den Folgen der giftigen Dämpfe litt.

Die Einsatzkräfte reagierten sofort: Ein Feuerwehrmann kniete sich in voller Schutzausrüstung neben den Vogel und hielt ihm vorsichtig eine Sauerstoffmaske vor den Schnabel.

Ein Video der Rettungsaktion zeigt, wie die Taube ruhig sitzen bleibt und sich der Maske entgegen lehnt.

Der Einsatz zeigte Wirkung: Nachdem der Vogel einige Zeit mit Sauerstoff versorgt worden war, flog er aus eigener Kraft davon.

In den sozialen Medien löste die ungewöhnliche Rettungsaktion eine Welle der Begeisterung aus. Zahlreiche Nutzer lobten das Mitgefühl der Feuerwehrleute.