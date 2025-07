19.07.2025 13:55 799 Schaf getötet: Mitarbeiterin von Kinder- und Jugend-Farm muss es mitansehen

Auf der Kinder- und Jugend-Farm in Offenbach am Main wurde am Freitagabend ein Schaf von einem Unbekannten getötet: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Titelfoto: Montage: 123RF/annanahabed, Arnulf Stoffel/dpa