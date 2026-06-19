19.06.2026 11:40 Tierisches Orakel: Stinktiere, Papagei und Bakterien tippen auf WM-Spiele

Tierische Orakel sollen die Ergebnisse der WM-Spiele voraussagen. Wer wird das Rennen machen?

Von Anika von Greve-Dierfeld Karlsruhe - Der eine erwählt eine einzelne Walnuss, die anderen entscheiden sich für einen bestimmten Futternapf, einen Eimer oder belagern einen Strafraum – tierische Orakel oder auch Bakterienkulturen sagen in Baden-Württemberg höchst fachkundig die Ergebnisse der WM-Fußballspiele mit deutscher Beteiligung voraus.

Pinguine gehen im Luisenpark in Mannheim in ihrem Gehege in Richtung zweier mit Flaggen beschrifteter und mit Fischen gefüllter Metalleimer. Die Pinguine tippem auf Deutschland. © Rene Priebe/dpa Den Job übernehmen derzeit im Südwesten zum Beispiel zwei Stinktiere, ein Papagei, eine Pinguin-Bande, ein Kamerunschaf und ganz viele Darmbakterien. Das nächste Spiel steht an diesem Samstag gegen die Mannschaft der Elfenbeinküste an. Und so wird orakelt: Genau 29 Pinguine watscheln im Luisenpark in Mannheim in ihrer Anlage nach und nach in Richtung zweier mit Flaggen beschrifteter Metalleimer. Darin leckere Heringe, auf die sich die an Land sehr drollig wirkenden Tiere zubewegten. Für das Orakel zum Spiel Deutschland – Elfenbeinküste war der Andrang zwar erst mal durchwachsen und nicht ganz einem Eimer zuzuordnen. Tiere Nach umstrittener Rettungsaktion von "Timmy": So dankt Minister Backhaus den Wal-Helfern Dann aber war ganz eindeutig das schwarz-rot-gold gekennzeichnete Behältnis zuerst leer, erzählt die Leiterin der zoologischen Abteilung. Sieger laut den schwarz-weißen Genossen also: Deutschland! Mal sehen, ob sie richtig liegen.

Papageien und Stinktiere mit richtigem Riecher

Papagei Nobby tippt auf die Nuss der Elfenbeinküste. © Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa Papagei Nobby vom Karlsruher Zoo fliegt auf einen dicken Ast, auf dem in einige Zentimeter auseinanderliegenden Vertiefungen jeweils eine Walnuss liegt. Unter der einen ist die deutsche Flagge und unter der anderen die des Gegners angebracht. Für das Vorrundenspiel Deutschland-Curaçao am vergangenen Samstag schnappte sich der Hyazinth-Ara die deutsche Nuss und lag damit schon mal richtig. Für das kommende Spiel ließ er sich zwischen den Walnuss-Nestern nieder, schaute einmal in Ruhe nach beiden Seiten und – knusperte dann die Nuss Elfenbeinküste. Zoodirektor Matthias Reinschmidt nahm es mit Humor. Tiere Tierischer Notfall im Bahnhof: Polizistinnen machen tragische Entdeckung auf den Gleisen "Nobby ist eben Analyst und kein Fan", sagte er. Da muss Deutschland sich wohl anstrengen, um das Nobby-Nuss-Orakel Lügen zu strafen.

Haben die Stinktiere Yves und Prada den richtigen Riecher?