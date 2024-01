Schreckliche Bilder! Horror-Silvester drängt Tierheim zu drastischer Forderung

Mainz - Die Silvesternacht war vor allem für eine Gruppe der blanke Horror - in Tierheimen untergebrachte Hunde, Katzen, Vögel und Co. Drastische Bilder, die das Mainzer Tierasyl in den vergangenen Tagen veröffentlichte, gingen einher mit einer drastischen Forderung nach einer Verbotszone. Die Politik reagierte prompt.